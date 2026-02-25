أسعار الشحن البحري تواصل التراجع للأسبوع السادس

شهدت أسواق الشحن البحري أخيراً موجة انخفاض ملحوظة في أسعار نقل الحاويات، مع تراجع مستمر يعكس تغيرات الطلب العالمي وحركة التجارة بين القارات.

وأظهرت أحدث بيانات شركة «درويري» المتخصصة في استشارات سلاسل الإمداد أن هذا الانخفاض يطال أبرز الخطوط البحرية العابرة للمحيط الهادئ وآسيا–أوروبا، ما يعكس ضغوطاً متزايدة على القطاع.

وبحسب أحدث تقييم صادر عن «درويري»، انخفض مؤشر World Container Index (WCI) بنسبة 1% خلال الأسبوع المنتهي في 19 فبراير، ليصل إلى 1919 دولاراً للحاوية قياس 40 قدماً، مسجلاً بذلك سادس انخفاض أسبوعي متتال.

وهو ما يمثل انخفاضاً حاداً بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعكس هذا المسار الهابط تراجعاً متواصلاً في أسعار الشحن عبر أهم الممرات التجارية بين الشرق والغرب، خصوصاً على الخطوط العابرة للمحيط الهادئ، وكذلك بين آسيا وأوروبا.

في المقابل، تظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي عاملاً مؤثراً، إذ يمكن لأي تطورات في السياسات التجارية أو أسعار الطاقة أو سلاسل الإمداد أن تعيد رسم مسار الأسعار سريعاً.

خطوط آسيا – أوروبا

وعلى صعيد الخطوط بين آسيا وأوروبا، فقد انخفضت الأسعار الفورية على خط شنغهاي – روتردام بنسبة 1% لتصل إلى 2109 دولارات للحاوية 40 قدماً، في حين سجل خط روتردام – شنغهاي اتجاهاً معاكساً نسبياً بارتفاع أسبوعي 2% ليصل إلى 536 دولاراً، محققاً زيادة سنوية بنسبة 8%. وتراجعت الأسعار على خط شنغهاي – جنوى بنسبة 2% إلى 2895 دولاراً للحاوية وسنوي 25%.

وفي المسارات عبر المحيط الهادئ، استقر خط شنغهاي – لوس أنجلوس عند 2219 دولاراً دون تغيير أسبوعي (0%) لكنه منخفض سنوياً بنسبة 43%، بينما بلغ خط لوس أنجلوس – شنغهاي 724 دولاراً دون تغيير أسبوعي أيضاً، مع ارتفاع سنوي طفيف 3%.

كما انخفض خط شنغهاي – نيويورك إلى 2782 دولاراً بتراجع أسبوعي 1% وسنوي 46%، في حين سجل خط نيويورك – روتردام 957 دولاراً بانخفاض أسبوعي 1% لكن بزيادة سنوية 15%.

أما خط روتردام – نيويورك فاستقر عند 1612 دولاراً دون تغيير أسبوعي، مسجلاً انخفاضاً سنوياً بنسبة 33%، ما يؤكد استمرار التباين في اتجاهات الأسعار بين المسارات الغربية والشرقية ضمن التجارة العابرة للمحيطات.

وإلى جانب مؤشر الحاويات العالمي، تتابع الأسواق كذلك تطورات مؤشرات أخرى مثل مؤشر الشحن الجوي لشهر يناير، ومؤشر أسعار الوقود البحري منخفض الكبريت، إضافة إلى تتبع الرحلات الملغاة. وتشكّل هذه المؤشرات مجتمعة صورة أشمل عن ديناميكيات سلاسل الإمداد العالمية.

فانخفاض أسعار الوقود قد يخفف جزءاً من الضغوط التشغيلية على شركات الملاحة، لكنه لا يعوّض ضعف الطلب على الحاويات. كما أن أي تحسن في الشحن الجوي قد يعكس تحولاً جزئياً في أنماط النقل لبعض السلع ذات القيمة المرتفعة، إلا أن الحجم الأكبر من التجارة العالمية يظل معتمداً على النقل البحري.

ويعكس انخفاض مؤشر الحاويات العالمي إلى 1919 دولاراً للحاوية 40 قدماً استمرار حالة الفتور في سوق الشحن البحري العالمي. ومع تكثيف إلغاء الرحلات على المسارات الرئيسية بين آسيا وأمريكا وأوروبا يبدو أن الناقلين يسعون إلى تجنب مزيد من الانحدار السعري.

