اقتصادية رأس الخيمة تنتج 30 مقطع فيديو لتعزيز الوعي بحقوق المستهلك

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن إطلاق مبادرة «رمضان والمستهلك»، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حماية المستهلك وترسيخ مفاهيم الاستهلاك المسؤول خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر برنامج توعية رقمي متكامل يستهدف مختلف فئات المجتمع.

وأوضح فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة، أن المبادرة تتضمن إنتاج ونشر 30 مقطع فيديو توعية تُبث يومياً عبر منصات التواصل الاجتماعي طوال الشهر الفضيل، بهدف تعريف الجمهور بحقوقه وواجباته وفق التشريعات والقوانين المعمول بها، إلى جانب تسليط الضوء على الدور الرقابي والتوعية الذي تضطلع به الدائرة لضمان بيئة تجارية عادلة وآمنة. وأشار إلى أن البرنامج يركز على إبراز المشهد الاقتصادي والحركة التجارية النشطة التي تشهدها الأسواق ومراكز التسوق في الإمارة خلال شهر رمضان، من خلال تقديم رسائل توعية مبسطة تسهم في تعزيز ثقة المستهلكين ودعم استقرار الأسواق، كما أن البرنامج يعتمد أسلوباً تفاعلياً مبتكراً عبر تنظيم لقاءات ميدانية داخل المراكز التجارية والأسواق الشعبية، تتضمن طرح أسئلة ومسابقات يومية للجمهور، بما يسهم في إيصال الرسائل التوعية بطريقة مباشرة وجاذبة، ويعزز الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك وآليات التسوق الآمن.

وأكد عليون، أن مبادرة «رمضان والمستهلك» تأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على تكثيف برامج التوعية خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط التجاري، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي وضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والقوانين، بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلك والتاجر، ويرسخ بيئة تجارية قائمة على الشفافية والعدالة.

وأشار إلى أن المبادرة تحظى بدعم عدد من الرعاة والشركاء، في إطار شراكة مجتمعية تعكس تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في نشر الوعي وتعزيز الممارسات التجارية السليمة، مؤكداً التزام الدائرة بمواصلة تطوير منظومة الرقابة والتوعية، وتعزيز ثقة المستهلكين، ودعم استدامة النمو الاقتصادي واستقرار الأسواق في إمارة رأس الخيمة.