43486 عضوية مسجلة في غرفة عجمان خلال 2025

كشفت غرفة عجمان عن تحقيق نمو ملحوظ في عدد العضويات المسجلة خلال عام 2025، حيث ارتفع إجمالي العضويات إلى 43486 عضوية مقارنة بـ 40031 عضوية في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.6%، في مؤشر يعكس تطور منظومة خدمات الغرفة ونجاح جهودها في دعم تنافسية الشركات وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

ويؤكد النمو المتصاعد تعزيز مكانة عجمان وجهة جاذبة للأعمال والاستثمار، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة ويواكب توجهات التنويع الاقتصادي.

وشهد القطاع الصناعي أداءً إيجابياً، إذ ارتفع عدد المنشآت الصناعية في الإمارة إلى 1688 مصنعاً خلال عام 2025 مقارنة بـ 1549 مصنعاً في عام 2024، بنسبة نمو تجاوزت 8.9%، ما يعكس اتساع القاعدة الصناعية وزيادة جاذبية الإمارة للاستثمارات الصناعية النوعية.

وتصدرت العضوية المهنية قائمة العضويات الجديدة والمجددة، مسجلة 21831 عضوية مقابل 19673 عضوية في العام السابق، فيما بلغت العضوية التجارية 19825 عضوية مقارنة بـ 18626 عضوية في عام 2024، بينما وصل عدد عضويات رخص «بدايات» والرخص الإعلامية إلى 142 عضوية.

ويعكس نمو عضوية منشآت القطاع الخاص انسجام الغرفة مع التوجهات الاستراتيجية لـ «رؤية عجمان 2030»، من خلال الإسهام في توفير بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري محفز يدعم تسارع النمو الاقتصادي ويعزز استدامته.

كما تجسد الزيادة في عدد العضويات توسع قاعدة القطاع الخاص وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تعزيز مساهمة الشركات في الناتج المحلي، بما يدعم مسارات التحول الاقتصادي ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً ودولياً جاذباً للأعمال والاستثمار.

وتواصل غرفة عجمان تطوير خدماتها وتنويع أدوات دعم مجتمع الأعمال، عبر تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتبسيط إجراءات التصدير، وتنظيم الملتقيات الاقتصادية المتخصصة، والمشاركة في المعارض والفعاليات النوعية، فضلاً عن تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الأعضاء لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في مواءمة الخدمات مع احتياجات السوق وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.