«المركزي» يتيح ترتيبات بديلة للذكاء الاصطناعي لحل الشكاوى المصرفية

وجّه مصرف الإمارات المركزي المؤسسات المالية المرخصة بالدولة إلى توفير ترتيبات بديلة لشكاوى المستهلكين في حال عدم رغبة العميل في الخضوع لقرارات منظومات الذكاء الاصطناعي التي تطبقها تلك المؤسسات.

مؤكداً ضرورة وجود قنوات واضحة وسلسة للشكاوى، بما يتماشى مع اشتراطات لائحة حماية المستهلك. وأوضح المصرف في مذكرة إرشادات توجيهية بشأن حماية المستهلك وضمان الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي بوجوب إبلاغ المستهلكين بحقهم في الطعن في القرارات المتخذة عن طريق الذكاء الاصطناعي وتصحيح مدخلات البيانات غير الدقيقة التي تؤثر على تلك القرارات مع تبيان إجراءات الطعن في البيانات والقرارات.

مؤكداً ضرورة وضع إجراءات وسياسات واضحة للتعامل مع الشكاوى، وتوفيرها وإتاحتها للعملاء بشكل منتظم كما يجب على المؤسسات المرخصة معالجة الشكاوى بشكل شخصي مع الالتزام بعوامل الكفاءة والسرية وفي أقصر فترة ممكنة.

وفي هذا السياق، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات: تهدف مذكرة الإرشادات التوجيهية إلى إرساء إطار واضح للاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في القطاع المالي، بما يعزز حماية المستهلك ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، مع التأكيد على أهمية الإشراف البشري ومتطلبات حماية البيانات.

وحظرت المذكرة أيضاً على المؤسسات المالية المرخصة استخدام الذكاء الاصطناعي بغرض استهداف المستهلكين بمنتجات غير مناسبة أو لممارسة أساليب البيع بالضغط أو التسويق المضلل، كما يجب على المؤسسات ضمان امتثال المواد الترويجية وبرامج الدردشة الآلية لمتطلبات الإفصاح، بما يتماشى مع تركيز لائحة حماية المستهلك على الإفصاح والشفافية.

وتهدف المذكرة الإرشادية إلى مساعدة المؤسسات المالية الكبيرة في تطوير وصيانة سياسات وإجراءات خاصة بالذكاء الاصطناعي تعزز حركة الابتكار مع ملائمة سلوكيات السوق و آليات حماية المستهلكين.

وأكدت المذكرة على جانب شفافية المؤسسات المالية نحو عملائها وأصحاب المصلحة المعنيين من خلال تبيان التفاعل مع منظومة الذكاء الاصطناعي عبر منصاتها وقنواتها الإلكترونية مع إيضاح كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي واتخاذها للقرارات مع تقديم إفصاحات مفهومة باللغتين الرسميتين إلى جانب الشفافية بشأن العوامل المتعلقة بالقرارات ذات التأثير الكبير مع تزويد العملاء بمعلومات واضحة حول منطق قرارات الذكاء الاصطناعي، وتوفير آليات تمكنهم من التوضيح أو التعويض كما ينبغي للمؤسسات المالية النظر في منح العملاء حق الانسحاب من استخدام الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، حددت المذكرة المتطلبات التي على المؤسسات المالية الالتزام بها عند الاستعانة بمصادر خارجية من موردين خارجيين أو مزودي خدمات سحابية لنماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أو منتجاتهم أو حلولهم.

حيث يجب مراعاة سمعة المزود في مجال الذكاء الاصطناعي وعوامل الحوكمة وتطبيق التقنيات المتطورة في الأمن السيبراني وحماية البيانات مع تطبيق قواعد الامتثال للمصرف المركزي.

كما يجب جمع البيانات الشخصية وتخزينها واستخدامها بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها، ولأغراض مشروعة مع الالتزام بتطبيق آليات تتمتع بسرعة الاستجابة للحوادث بما يضمن سلاسة العمليات وتقليص المخاطر التي قد تلحق بالمستهلكين نتيجة الأعطال أو احتمالات الهجمات الإلكترونية.

