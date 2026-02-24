دبي المركز التجاري الأهم لـ«ذهب المطبخ» في المنطقة

رغم أنها تستخدم بكميات صغيرة، تعدّ بعض التوابل من أعلى السلع الزراعية قيمة في العالم، ويطلق عليها تجار الأغذية لقب «ذهب المطبخ»، وترتبط أسعار هذه التوابل بندرة الإنتاج، وطبيعة الزراعة اليدوية، وتركزها في مناطق جغرافية محدودة، فيما تؤدي دبي دوراً محورياً بوصفها مركزاً تجارياً لإعادة التصدير وتوزيع هذه السلع عالية القيمة إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

وتستفيد دبي من موقعها مركزاً إقليمياً لتجارة وإعادة تصدير السلع الغذائية، حيث تمر عبر موانئها ومناطقها الحرة كميات من التوابل المستوردة من آسيا وأفريقيا قبل إعادة توزيعها إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا.

وبفضل البنية التحتية اللوجستية المتقدمة في ميناء جبل علي وشبكات الشحن الجوي، أصبحت الإمارة نقطة عبور رئيسية للسلع الزراعية عالية القيمة وصغيرة الحجم، ما يمنح تجارة التوابل بُعداً إضافياً يتجاوز الزراعة إلى اقتصاد الخدمات اللوجستية وإعادة التصدير.

كما يبرز جانب آخر يتمثل في الاستهلاك المحلي، إذ تُستخدم هذه التوابل في قطاع التجزئة والأسواق المتخصصة، إلى جانب الطلب القوي من قطاع الضيافة والمطاعم الفاخرة، فضلاً عن الصناعات الغذائية وإنتاج الحلويات والعطور، ما يعزز مكانة دبي ليس فقط بوصفها ممراً تجارياً، بل بوصفها سوقاً استهلاكية نشطة لهذه السلع مرتفعة القيمة.

الذهب الأحمر

الزعفران يتصدر القائمة بلا منازع، إذ يتراوح سعر الكيلوغرام بين 3000 و10000 دولار، وينتج أساساً في إيران وإسبانيا والمغرب. ويعتمد إنتاجه بالكامل على الحصاد اليدوي، حيث تحتاج كل كمية صغيرة إلى آلاف الأزهار التي تُقطف خلال موسم قصير جداً.

وبفضل موقعها التجاري، تُعد دبي محطة رئيسية لتجارة الزعفران عالي الجودة، سواء للاستهلاك المحلي أو لإعادة التصدير إلى أسواق الخليج وآسيا.

أما الفانيلا الطبيعية، فتأتي في المرتبة الثانية من حيث السعر، الذي قد يتراوح بين 200 و600 دولار للكيلوغرام، مع تقلبات حادة مرتبطة بالأعاصير في مدغشقر، أكبر منتج عالمي.

وتعتمد زراعة الفانيلا على تلقيح يدوي معقد وتجفيف طويل، ما يجعلها من أكثر التوابل تأثراً بالمناخ. وتستفيد دبي من بنيتها اللوجستية المتقدمة في استيراد الفانيلا الخام وإعادة توزيعها إلى مصانع الأغذية والحلويات في المنطقة.

عطر الخليج الثمين

ويحتل الهيل الأخضر مكانة خاصة في أسواق الخليج، إذ يُعد من أكثر التوابل طلباً، ويتراوح سعره بين 20 و60 دولاراً للكيلوغرام. ويُنتج أساساً في الهند وغواتيمالا، ويحتاج إلى ظروف مناخية رطبة وحصاد دقيق للحفاظ على جودته، وتُعد دبي مركزاً رئيسياً لتجارة الهيل، مدفوعة بالطلب الاستهلاكي المرتفع وبنشاط إعادة التصدير.

إرث تجاري تاريخي

وتأتي جوزة الطيب، التي يتراوح سعرها بين 15 و40 دولاراً للكيلوغرام، من إندونيسيا وغرينادا، حيث تُزرع على أشجار استوائية وتُستخرج منها أكثر من مادة تجارية، ما يعزز قيمتها. تاريخياً كانت هذه التوابل سبباً في صراعات تجارية عالمية، واليوم تمر عبر موانئ دبي ضمن سلاسل توريد الأغذية المتخصصة.

الأصل النادر

أما القرفة السيلانية، الأعلى جودة عالمياً، فتنتج بشكل شبه حصري في سريلانكا، ويتراوح سعرها بين 15 و35 دولاراً للكيلوغرام. ويعتمد إنتاجها على تقشير يدوي دقيق، ما يرفع تكلفتها مقارنة بالقرفة التجارية الشائعة، وتستفيد دبي من مكانتها مركز تجارة إقليمياً في تمييز هذا المنتج الفاخر وتوزيعه للأسواق الباحثة عن الجودة.