10.4 مليارات درهم قيمة السلع المصدرة لأعضاء «غرفة رأس الخيمة» خلال 2025

كشفت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، عن تسجيل أداء اقتصادي متنامٍ خلال عام 2025، مدفوعاً بارتفاع نشاط التجارة الخارجية واتساع قاعدة الاستثمار، حيث بلغت القيمة الإجمالية للسلع المصدرة لأعضاء الغرفة نحو 10.4 مليارات درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 13.3% مقارنة بعام 2024، في مؤشر يعكس تعزيز تنافسية منتجات الإمارة وتوسع حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضح الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، أن الغرفة أصدرت خلال عام 2025 نحو 36.473 شهادة منشأ، مسجلة نمواً بنسبة 12.5% مقارنة بالعام السابق، فيما سجل شهر يوليو أعلى معدل إصدار بواقع 3600 شهادة، ما يعكس تصاعد وتيرة النشاط التجاري والتصديري لأعضاء الغرفة. وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الإمارة لدى مجتمع الأعمال الدولي، مؤكداً أن تطور منظومة الخدمات التجارية والبيئة الاستثمارية المرنة أسهم في تعزيز موقع رأس الخيمة كمركز اقتصادي داعم للنمو المستدام وتنويع الأسواق التصديرية.

وقال الشميلي: تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة من أعضاء الغرفة بعدد 12722 شهادة منشأ وبقيمة صادرات بلغت نحو 2.2 مليار درهم، تلتها سلطنة عُمان بـ 2818 شهادة بقيمة 273.2 مليون درهم، ثم الكويت بـ 1737 شهادة بقيمة 404.3 ملايين درهم، وجاءت العراق في المرتبة التالية بـ 1283 شهادة بقيمة صادرات قاربت 1.5 مليار درهم، تلتها قطر بـ 1105 شهادات بقيمة 157.6 مليون درهم، ثم مملكة البحرين بـ 1098 شهادة بقيمة تقارب 96.3 مليون درهم، وبلغ إجمالي عدد الدول التي استقبلت صادرات أعضاء الغرفة 153 دولة حول مختلف قارات العالم، بما يعكس اتساع شبكة العلاقات التجارية للإمارة.

كما أصدرت الغرفة 3934 شهادة منشأ لصادرات المناطق الحرة المتجهة إلى السوق المحلي لدولة الإمارات، بقيمة سلع بلغت نحو 692 مليون درهم.

وأضاف: على مستوى تركيبة الصادرات، تصدرت منتجات المملكة النباتية قائمة السلع المصدرة بإجمالي 17204 شهادات منشأ وبنسبة 45% من إجمالي الشهادات، تلتها منتجات الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ ومشتقاته بعدد 8127 شهادة بنسبة 22%، وجاءت الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية في المرتبة الثالثة بإجمالي 6414 شهادة وبنسبة 17%، فيما سجلت الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية ومشتقاتها نحو 6141 شهادة بنسبة 16% من إجمالي شهادات المنشأ الصادرة خلال العام.

نمو استثماري

وأوضح الشميلي، على صعيد الاستثمار، سجلت المنشآت الجديدة المسجلة في غرفة تجارة رأس الخيمة نمواً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي القوى العاملة المقدرة فيها نحو 2803 عمال خلال عام 2025، في دلالة على استمرار توسع الأنشطة الاقتصادية واستقطاب المشاريع الجديدة. وأضاف: بلغت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط ضخها في الاستثمارات الجديدة نحو 2.29 مليار درهم، دون احتساب رؤوس أموال 317 منشأة في المناطق الحرة و126 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، ما يشير إلى أن الحجم الحقيقي للاستثمارات يتجاوز الأرقام المعلنة ويعكس زخماً اقتصادياً متصاعداً.

وأشار إلى أن إحصائيات العضويات الجديدة أظهرت تنوعاً واسعاً في الجنسيات الاستثمارية شمل 88 جنسية حول العالم، حيث تصدرت الهند قائمة المستثمرين بإجمالي 650 منشأة جديدة، تلتها بنجلاديش بـ 311 منشأة، ثم باكستان بـ 233 منشأة، فيما جاءت مصر بـ 158 منشأة، تلتها سوريا بـ 64 منشأة، إضافة إلى حضور استثماري متنامٍ لجنسيات الأردن والصين والمملكة المتحدة ولبنان والسودان وأفغانستان والولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا والمغرب.

وبلغ إجمالي عدد المستثمرين الجدد المسجلين خلال عام 2025 نحو 3611 مستثمراً، ما يعكس اتساع قاعدة الأعمال وتزايد جاذبية الإمارة للاستثمارات متعددة الجنسية.

وأكد الشميلي، أن نمو الصادرات وتوسع الأسواق المستهدفة يعكسان تطور القدرات الإنتاجية والتنافسية لقطاع الأعمال في رأس الخيمة، مدعوماً بالبنية التحتية المتقدمة والخدمات الداعمة للتجارة والاستثمار، بما يعزز مكانة الإمارة محوراً اقتصادياً وتجارياً متنامياً على المستويين الإقليمي والدولي.