نتائج الشركات القوية تعزز توقعات النمو الإيجابي لاقتصاد دبي

أشارت مجموعة من نتائج الأرباح الإيجابية لعام 2025، التي أعلنتها شركات ومؤسسات حكومية مرتبطة بدبي، خلال الأسبوع الماضي، إلى أداء قوي في القطاع الخاص غير النفطي المحلي، وهو اتجاه يتوافق أيضاً مع مسوحات مؤشر مديري المشتريات الشهرية، ونتائج الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، وفقاً لتقرير حديث لـ«بنك الإمارات دبي الوطني».

وقال البنك إن الشركات المرتبطة بالمستهلك حققت أداء متميزاً بشكل خاص، مستفيدة من النمو السريع في عدد السكان والمرونة التي يشهدها قطاع السياحة، حيث ارتفع عدد الزوار بنسبة 5% خلال العام الماضي.

وأضاف: «كما أعادت النتائج السنوية التأكيد على تقديرنا لنمو اقتصاد دبي بنسبة 4.5% في عام 2025، ونتوقع استمرار هذا الزخم في 2026، مع توقع تسجيل وتيرة نمو مماثلة هذا العام».

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) نتائجها لعام 2025 في 10 فبراير، وجاء من أبرزها ارتفاع الإيرادات السنوية بنسبة 6% لتصل إلى 32.84 مليار درهم، وزيادة الأرباح بنسبة 25.7% إلى 9.09 مليارات درهم.

وأوضحت الهيئة أن نمو الإيرادات جاء «مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد»، ويأتي ذلك في ظل زيادة عدد حسابات المتعاملين بنسبة 4.5% ليصل إلى 1.33 مليون حساب، بزيادة قدرها 56897 حساباً مقارنة بعام 2024.

ويعد نمو السكان أحد العوامل الرئيسية التي تدفع التوسع الاقتصادي في دبي خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن الهدف الرسمي المتمثل في الوصول إلى 5.8 ملايين نسمة بحلول 2040، وفق خطة دبي الحضرية 2040، يشير إلى استمرار التوسع السكاني.

كما شكل الإنفاق على المشاريع، بما في ذلك قطاع الطاقة، محركاً رئيسياً للنمو، إذ أفادت ديوا بزيادة القدرة الإنتاجية المركبة بنسبة 4.7% العام الماضي، ويتقدم التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث ارتفع إنتاج الطاقة النظيفة بنسبة 52.4% خلال العام، لتشكل 16.2% من إجمالي الطاقة المنتجة.

وتستهدف دولة الإمارات الوصول إلى طاقة نظيفة كاملة بحلول 2050، فيما تدعم دبي هذا التوجه عبر «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة»، ما يعني استمرار دور ديوا في دعم النمو خلال العقود المقبلة.

إمباور

كما تشير النتائج السنوية لعام 2025 لشركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) إلى استمرار نمو السكان في دبي، حيث سجلت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 4.9% لتصل إلى 3.42 مليارات درهم، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 10.5% إلى مليار درهم.

وقدمت الشركة خدماتها إلى 1747 مبنى بنهاية 2025، بزيادة 7% مقارنة بعام 2024، كما سجلت زيادة بنسبة 26% في تسجيل العملاء الجدد للخدمات، ما رفع قاعدة العملاء إلى 156 ألف عميل.

ومع استمرار دخول مشاريع جديدة إلى الخدمة، وكون قطاع الإنشاءات أحد أبرز محركات النمو في دبي خلال 2025 (حيث ارتفع بنسبة 8.5% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي)، فإن الطلب على خدمات إمباور يظل قوياً مع دخول 2026.

كما وقعت الشركة اتفاقيات جديدة لتوفير خدمات التبريد المركزي لمشاريع تشمل: «ذا آيلاند»، و«نخلة جيتواي»، و«أبتاون دبي».

سالك

أعلنت شركة سالك، المشغل لبوابات التعرفة المرورية في دبي، ارتفاع إيراداتها بنسبة 35.1% العام الماضي لتصل إلى 3.09 مليارات درهم، مقارنة بـ2.29 مليار درهم في 2024.

وارتفع صافي الأرباح بنسبة 33.4% إلى 1.55 مليار درهم، مقارنة بـ1.16 مليار درهم في العام السابق.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى عدة عوامل، من بينها افتتاح بوابتين جديدتين، وتطبيق نظام التسعير المتغير، إلى جانب «تحسن النشاط الاقتصادي الذي أدى إلى زيادة تسجيل المركبات وارتفاع حركة المرور».

ولا تزال الأرقام النهائية لعام 2025 قيد الاستكمال، حيث تم الإعلان عن نتائج أولية فقط، لكن عدد المركبات المسجلة النشطة بلغ نحو 4.7 ملايين مركبة في الربع الثالث من 2025، بزيادة 9.3% مقارنة بـ4.3 ملايين مركبة في الربع الثالث من 2024.

سبينيس

كما سجلت سلسلة متاجر سبينيس، ومقرها دبي، والتي تدير متاجر في مختلف أنحاء الإمارات إلى جانب حضور إقليمي أوسع، عاماً إيجابياً في 2025.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 13.1% لتصل إلى 3.6 مليارات درهم، فيما زادت الأرباح بنسبة 14.5% إلى 332 مليون درهم.

وعند إطلاق إدراجها العام الأولي في 2024، أشارت سبينيس إلى توقعات قوية لنمو السكان في دولة الإمارات، خصوصاً ضمن شريحة السكان ذوي الدخل المرتفع، ويبدو أنها تنجح في الاستفادة من هذا النمو.

وبحسب بيانات الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع قطاع تجارة الجملة والتجزئة في دبي بنسبة 4.6% على أساس سنوي حتى نهاية الربع الثالث 2025، ويُعد هذا القطاع أكبر مكون في اقتصاد دبي، إذ يشكل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد أسهم بما يقارب ربع النمو الاقتصادي المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.