94 % من الشركات الإماراتية ترى فرصاً تجارية واعدة في التحول المناخي

تعتقد 94 % من الشركات الإماراتية أن التحوّل المناخي يمثل فرصة تجارية، سواء كتركيز متزايد أو كمنطقة استراتيجية رئيسة، ما يعكس ثقة قوية بربط الاستدامة بخلق قيمة طويلة الأجل. فيما تخطط 90 % من الشركات الإماراتية لتسريع التحول خلال السنوات الثلاث القادمة، وهي نسبة تزيد بـ12 نقطة عن المتوسط العالمي، وذلك حسب نتائج مسح «نبض الاستدامة» الذي يجريه بنك «إتش إس بي سي»، الذي تم إطلاقه بالتزامن مع اجتماع القادة العالميين في أسبوع أبوظبي للاستدامة.

إضافة إلى ذلك، أصبح تبني التكنولوجيا قيد التنفيذ بالفعل، حيث تخطط 55 % من الشركات الإماراتية للاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا المقاومة للمناخ للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي، وهي نسبة تزيد بـ 11 نقطة عن المتوسط العالمي. في الوقت نفسه، شددت 53 % من الشركات على الحاجة إلى توفر تمويل ميسر بشكل أكبر للمساعدة على توسيع نطاق واعتماد هذه التقنيات، ما يعزز دور المؤسسات المالية في دعم جهود إزالة الكربون العملية.

كما كشف الاستطلاع أن 89 % من الشركات الإماراتية تعد تأثير التحول المناخي في العلامة التجارية والسمعة أمراً بالغ الأهمية. وأشارت 44 % من الشركات الإماراتية إلى أن تراجع التنافسية في السوق يمثل خطراً رئيساً إذا لم تتمكن من تحقيق أهداف التحول المناخي، وذلك مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 34 %، الذي عد فقدان ثقة المستثمرين أو تحديات التمويل خطراً رئيساً. وأشار التقرير إلى أن تحويل خطط التحول إلى واقع سيتطلب تعاوناً عبر المنظومة الاقتصادية، من صناع السياسات والشركات إلى المؤسسات المالية.