عقارات دبي المرمزة على خريطة الاهتمام العالمي

رصدت منصة «كيه يو كوين» للعملات الرقمية بدء المرحلة الثانية من ترميز العقارات في دبي؛ العالم الذي اقتحمته الإمارة أولاً، لتتحول إلى نقطة جذب للانتباه في هذه الصناعة الناشئة، التي يصعد الاهتمام بها الآن، بفضل مزيج فريد من المبادرة والسياحة والفخامة والبنية التحتية الرقمية المتطورة، خاصة في دبي، التي تمتلك سوقاً يتوقع أن تصل قيمته إلى 16 مليار دولار بحلول 2033، بحسب الموقع.

وأشار الموقع إلى أن دبي أعلنت بالفعل نجاح المرحلة الأولى من ترميز العقارات، التي طرحت خلالها 7.8 ملايين رمز قابل للتداول على عقارات بـ5 ملايين دولار. وقال الموقع إن دبي بدأت مبكراً تستخدم تقنية «إكس آر بي ليدجر» الأمريكية، بالتعاون مع شركة «ريبل» لحفظ الأصول الرقمية، في نموذج يمزج بين الرقابة الحكومية الصارمة والبنية التقنية العالمية.

وشدد على أهمية سوق ترميز العقارات في دبي، خاصة أن التوقعات الحالية طموحة بالفعل. وتشير تقديرات دائرة الأراضي إلى أن الترميز قد يضخ 16 مليار دولار في سوق دبي العقاري بحلول 2033، أي ما يعادل 7% من إجمالي المعاملات العقارية خلال تلك الفترة. والفكرة بسيطة، وهي تحويل العقارات إلى رموز رقمية يمكن تقسيمها وتداولها بسهولة، ما يفتح الباب أمام مستثمرين كانوا محرومين من دخول سوق يتطلب رؤوس أموال ضخمة.

وتساءل الموقع: لماذا يتوقع أن تنجح دبي؟ وأوضح أن الإجابة تكمن في تقاطع ثلاثة عوامل، سوق عقاري ضخم، وبيئة تنظيمية مرنة نسبياً تجاه العملات الرقمية، وسمعة عالمية كوجهات سياحية فاخرة، حيث تقدم دبي النموذج الحكومي المنظم.

وإذا نجحت دبي في إثبات أن العقارات المرمزة يمكن أن تكون أداة استثمارية موثوقة، فقد تشهد السنوات المقبلة موجة عالمية من المشاريع المماثلة، ليس فقط في العقارات، بل في أصول أخرى ظلت تقليدياً بعيدة عن متناول صغار المستثمرين.