دبي تستقطب 2 مليون زائر في يناير 2026 بنمو 3%

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مواصلة قطاع السياحة في الإمارة لأدائه القوي بدعم من زيادة التدفقات السياحية، ونشاط حركة الطيران، وزيادة الفعاليات والأنشطة، التي تم تنظيمها في الإمارة، حيث أظهرت البيانات الشهرية أن دبي استقبلت خلال شهر يناير الماضي 2 مليون سائح دولي، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، والتي استقبلت فيها الامارة 1.94 ملايين زائر.

وبحسب البيانات فقد بلغ إجمالي الليالي الفندقية، التي أقامها الزوار في فنادق دبي، خلال شهر يناير الماضي نحو 4.11 ملايين ليلة فندقية بنمو 2%، مقارنة بـ4.01 ملايين ليلة، سجلها القطاع الفندقي، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل إقامة 3.79 ليالٍ خلال الزيارة.

سعر الغرفة

ووصل متوسط سعر الغرفة الفندقية خلال شهر يناير إلى 775 درهماً، مقارنة بـ 683 درهماً، خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 13%، بينما سجل متوسط عائد الغرفة الفندقية ارتفاعاً بنسبة 16 %، ليصل إلى 668 درهماً مقارنة بـ 576 درهماً في يناير 2025.

وكشفت البيانات أن حجم السعة الفندقية في الإمارة وصل إلى 154.7 ألف غرفة من مختلف الفئات، ضمن 827 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية بنمو 1%، مقارنة مع 153.6 ألف غرفة في يناير العام الماضي.

واستحوذت فنادق 5 نجوم على 37 % بإجمالي عدد الغرف بـ 56.38 ألف غرفة ضمن 154 فندقاً، ووصل عدد الفنادق من فئة 4 نجوم إلى 195 فندقاً تضم 43.65 ألف غرفة فندقية، بينما وصل عدد الفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم 278 فندقاً تضم نحو 29.49 ألف غرفة فندقية.

ووصل متوسط معدل الإشغال في المنشآت الفندقية خلال شهر يناير إلى 86%، مقارنة مع 84%، خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت الفنادق من فئة 5 نجوم متوسط اشغال بلغ 82%، في حين بلغ متوسط اشغال الفنادق من فئة 4 نجوم 89%، والفنادق من فئة نجمة الى 3 نجوم 89% والشقق الفندقية الفخمة 88%، وسجلت الشقق الفندقية المتوسطة معدل اشغال بلغ 87%.

المناطق

وكشفت البيانات أن أوروبا الغربية حلت في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي بـ 18 % من إجمالي عدد الزوار، خلال شهر يناير الماضي بما يعادل 364 ألف زائر، فيما استحوذت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على نسبة 16 % من اجمالي عدد الزوار بنحو 325 ألف زائر، واستحوذت دولة مجلس التعاون الخليجي على نفس النسبة 16% بما يعادل 323 ألف زائر، تليها منطقة جنوب آسيا بـحصة 15 %، بنحو 287 ألف زائر، ووصلت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 12 % بما يعادل 238 ألف زائر، و9 % من دول شمال وجنوب شرق آسيا بما يعادل 173 ألف زائر، فيما بلغ عدد الزوار القادمين من الأمريكتين نحو 152 ألف زائر بما يعادل 8%، 4% من أفريقيا بنحو 87 ألف زائر و 2% من أستراليا بنحو 46 ألف زائر.

ونجحت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في تنفيذ استراتيجية متنوعة خلال العام الماضي ما أسهم في جذب المزيد من الزوار الجُدُد وكذلك المتكررين من الأسواق التقليدية والواعدة على حدٍ سواء. وأثمر ذلك عن نمو أعداد الزوار من المناطق الرئيسية، إلى جانب تعزيز استقطاب الإمارة لشريحة واسعة من المقيمين الدائمين والمستثمرين والشركات الجديدة.

وتواصل دبي تعزيز قدرتها التنافسية من خلال الاستفادة من الابتكار الرقمي، إلى جانب تقديم تجارب استثنائية للزوار في كافة مراحل رحلتهم.