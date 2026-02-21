73.4 مليار درهم القروض الشخصية الجديدة 2025

ارتفعت القروض الشخصية من المصارف العاملة في الإمارات بقيمة 73.4 مليار درهم خلال 2025 في ظل توسع ملحوظ من جانب البنوك نحو إقراض الأفراد تلبية للطلب.

وتجاوز إجمالي الرصيد التراكمي للقروض الشخصية متضمنة المقيمين وغير المقيمين وفق أحدث مؤشرات المصرف المركزي 666 مليار درهم بنهاية 2025 بارتفاع سنوي 12.3% عن الرصيد التراكمي لها البالغ 592.6 مليار درهم بنهاية 2024.

وبلغ إجمالي القروض الشخصية الجديدة التي حصل عليها المقيمون العام الماضي 50.7 مليار درهم ليرتفع الرصيد التراكمي لها من 607 مليارات درهم نهاية 2024 إلى 657.7 مليار درهم بنهاية 2025 بنمو 8.3 % على أساس سنوي.

وارتفع الرصيد التراكمي للقروض الشخصية لغير المقيمين بقيمة 1.3 مليار درهم إضافية بنمو سنوي 18 % ليصل الرصيد التراكمي لها إلى 8.5 مليارات درهم بنهاية 2025.

وتنوعت دواعي القروض بشكل عام بين القروض لأغراض استهلاكية، والتي شكلت حصة ناهزت 89 % من إجمالي القروض الشخصية من مصارف الإمارات وبرصيد تراكمي 590.6 مليار درهم، وشكلت القروض الشخصية لتأسيس الأعمال 11 % بإجمالي 75.4 مليار درهم.

وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن القروض ذات الطابع الإسلامي تشكل 39.5 % من إجمالي رصيد قروض الأفراد بحصة بلغت 225 مليار درهم خلال العام الماضي، حيث كانت البنوك الإسلامية الأكثر نشاطاً مقارنة بالقروض الشخصية من البنوك التجارية بنمو 20 % على أساس سنوي، حيث منحت 38 مليار درهم قروضاً جديدة خلال 2025.

وأوضحت البيانات أن بنوك دبي تصدرت القطاع المصرفي المحلي في منح التمويلات للأفراد برصيد تجاوز 272 مليار درهم بنهاية 2025، ونما إجمالي التمويلات الممنوحة للأفراد من إجمالي بنوك دبي بنحو 20.8 % على أساس سنوي، ومنحت مصارف الإمارة البالغة عددها 32 مصرفاً حوالي 47 مليار درهم تمويلات شخصية جديدة خلال 2025.