«دي بي ورلد» تعيد رسم خارطة الخدمات اللوجستية مع الهند

نجحت شركة «دي بي ورلد» في الهند بترسيخ مكانتها أحد الأعمدة الرئيسية لقطاع الموانئ والخدمات اللوجستية في شبه القارة الهندية، مستفيدة من استراتيجية توسع متكاملة جمعت بين الاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية، وبناء شبكة أصول مترابطة تشمل الموانئ البحرية، والمحطات البرية، والسكك الحديدية، والمناطق الحرة، إلى جانب الحلول الرقمية المتقدمة، ما مكنها من الاستحواذ على حصة مؤثرة من سوق الصادرات والواردات الهندي وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد على المستوى الوطني.

وتعد «دي بي ورلد» المشغل الوحيد المتواجد في ثلاثة من أكبر الموانئ الرئيسية في الهند، وهو ما منحها قدرة تنافسية عالية وموقعاً متقدماً في حركة التجارة الخارجية، انعكس في استحواذها على نحو 25 % من سوق الصادرات والواردات الهندي. وشكل نقطة ارتكاز لمنظومة لوجستية أوسع تمتد من السواحل إلى عمق الأسواق الداخلية.

وتدير «دي بي ورلد» في الهند 6 محطات حاويات بحرية، من بينها محطة واحدة قيد التطوير، في مؤشر واضح على ثقة الشركة بنمو الطلب المستقبلي على خدمات المناولة والشحن البحري، وتتكامل هذه المحطات مع شبكة برية قوية تضم 8 محطات سكك حديدية داخلية و5 مراكز شحن حاويات، مدعومة بأسطول يضم 90 قطاراً مخصصاً لنقل الحاويات والبضائع السائبة، ما أتاح للشركة بناء حلقة نقل متعددة الوسائط تقلص زمن العبور وتخفض التكاليف التشغيلية على العملاء.

وفي قطاع الخدمات اللوجستية، وسعت «دي بي ورلد» نطاق عملياتها ليشمل أكثر من 100 مركز شحن سريع موزعة على مختلف الولايات الهندية، إضافة إلى مساحات تخزين تتجاوز 5 ملايين قدم مربع من المستودعات الحديثة، المصممة لدعم قطاعات متعددة تشمل التجارة العامة، والصناعة، والتجزئة، والتجارة الإلكترونية. كما تدير الشركة 3 مناطق حرة تشكل منصات استراتيجية للتخزين وإعادة التصدير والتجميع الخفيف، ما يعزز جاذبية الهند مركزاً إقليمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.