«مبادلة» تعتزم الاستحواذ على «سي.آي فاينانشال»

قالت «سي.آي فاينانشال» إن «مبادلة للاستثمار»، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، تعتزم الاستحواذ على شركة إدارة الأصول والثروات الكندية «سي.آي فاينانشال» في صفقة نقدية قيمتها 12.1 مليار دولار كندي (8.66 مليارات دولار) شاملة الديون.

ومن المقرر أن تدفع «مبادلة» للشركة 32 دولاراً كندياً للسهم، بزيادة بأكثر قليلاً من 33 % مقارنة مع سعر سهم الشركة الكندية عند الإغلاق يوم الجمعة.

وقال كيرت ماك ألباين، الرئيس التنفيذي لـ«سي.آي فاينانشال»: تستثمر «مبادلة كابيتال» بآفاق بعيدة المدى وتقدم رأس مال على المدى الطويل، ما يوفر الاستقرار واليقين لعملاء وموظفي «سي.آي».