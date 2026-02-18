تحول المنتج إلى «تريند» يقود مبيعات الأسواق في 2025

شهد عام 2025 تحولاً نوعياً في عوامل زيادة المبيعات، فلم تعد الجودة وحدها كافية لكي تحقق المنتجات مبيعاتها المطلوبة، وأصبح تحول المنتج إلى «تريند» وانتشاره عبر منصات السوشيال ميديا أهم معايير التميز لكى يرتفع المنتج من سلعة عادية إلى محرّك طلب عالمي، يقود في كثير من الأحيان إلى قفزات في المبيعات والأسعار خلال فترات قصيرة.

وتجلى تأثير منصات السوشيال ميديا بوضوح في منتجات قفزت مبيعاتها بعدما تحولت إلى «تريند» وأشهرها «شوكولاتة دبي - باستاشيو» و«دمى لابوبو»، حيث ارتفعت إيراداتها وأسعار موادها الخام إلى مستويات قياسية، ما يعكس كيف أصبح الترند الرقمي قوة اقتصادية حقيقية تحرّك سوق الشراء في 2025.

«البستاشيو»

شهد سوق الفستق في 2025 تحوّلاً حاداً، خاصة الحلويات المحشوة بكريمة الفستق «البستاشيو» مثل «شوكولاتة دبي»، وانعكس تحول «شوكولاتة دبي» إلى تريند مباشرة على المواد الخام، حيث ارتفع سعر الفستق العالمي بنسبة 35 % ليصل إلى مستويات قياسية بفعل الطلب المفاجئ.

وتشير التوقعات إلى أن سوق نكهات الفستق سيتجاوز 752 مليون دولار بحلول 2032 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.6 %.

وتظهر البيانات أن الطلب على مشتقات الفستق يتضاعف لحظياً خلال ذروة التفاعل الرقمي، وهو دليل على أن المحتوى المرئي بات يُترجم مباشرة إلى طلب فعلي في السوق.

دمى لابوبو

في عام 2025، مثّلت دمى لابوبو ضمن سلسلة The Monsters نموذجاً واضحاً للتحول من منتج ترفيهي إلى أصل استثماري يتمتع بقيمة سوقية.

فقد حققت شركة «بوب مارت» إيرادات بلغت نحو 631 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024، ومع استمرار الزخم وصلت الإيرادات إلى 1.97 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025.

هذا النمو لم يكن مدفوعاً بالتوسع التقليدي، بل بتفاعل مكثف على منصات التواصل الاجتماعي خلق طلباً عالمياً على الإصدارات المحدودة.

كما عزّز هذا الاتجاه بيع نسخ نادرة في مزادات بأسعار وصلت إلى 150 ألف دولار، في إشارة إلى أن سوق المقتنيات بات يُدار بمنطق الندرة وقوة الترندات.

تكنولوجيا التجميل

واصلت الأجهزة التجميلية المنزلية، وخاصة أقنعة LED، تسجيل نمو قوي في 2025. وقد بلغ حجم سوق هذه الأقنعة نحو 1.4 مليار دولار خلال العام، مع توقعات بالوصول إلى 4.3 مليارات دولار بحلول2035.

هذا النمو انعكس على أداء الشركات الرائدة في المجال، في حين أسهم توجه المستهلكين إلى الحلول المنزلية في نمو البيع المباشر عبر الإنترنت بنسبة 12.7% سنوياً، مما يؤكد أن السوشيال ميديا أصبحت قناة رئيسية لتحويل الثقة البصرية إلى قرارات شراء.

ملحقات الهواتف

تُقدر شركة Research and Markets حجم السوق العالمي لملحقات الهواتف الذكية بنحو 93.58 مليار دولار في عام 2025.

وقد شهدت المبيعات تحولاً نوعياً نحو المنتجات المدمجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز؛ حيث برزت بوضوح السماعات اللاسلكية الذكية، وواقيات الشاشة ذاتية الإصلاح، والحافظات المعيارية، كما استمر الزخم على طلب الشواحن فائقة السرعة وملحقات الواقع الافتراضي (نظارات ووحدات تحكم)، مع توجه استراتيجي متزايد نحو استخدام المواد المستدامة والتصاميم المخصصة التي تهدف إلى إثراء تجربة المستخدم وتقديم حلول عملية ومبتكرة.

مطابخ ذكية

تصدّرت أجهزة المطابخ الصغيرة الذكية مشهد النمو في 2025، وأظهر تقرير من «Persistence Market Research» وصول حجم سوق أجهزة المطبخ المنزلية العالمي إلى 360.7 مليار دولار بحلول عام 2032، ما يعكس تفضيل المستهلكين للأجهزة التي تجمع بين الأداء التقني والتصميم الجاذب القابل للعرض في المحتوى الرقمي، وهو ما يجعلها ملائمة لاقتصاد الشراء المدفوع بالسوشيال ميديا.