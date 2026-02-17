الإمارات ضمن الخمسة الكبار عالمياً في بيئة الأعمال للمبتكرين

رسّخت الإمارات مكانتها كواحدة من أفضل بيئات الأعمال للمبتكرين عالمياً، بعدما حلّت في المركز الخامس عالمياً والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين 2026 الصادر عن منصة StartupBlink، والذي يقيس مدى جاهزية الدول لتمكين رواد الأعمال من تأسيس الشركات وتشغيلها والتوسع بها.

ويعتمد المؤشر على تقييم أكثر من 125 دولة باستخدام أكثر من 30 مؤشراً كمياً تركز على سهولة ممارسة الأعمال، الحوافز، البنية المؤسسية، والانطباع العالمي عن بيئة الأعمال، من منظور المبتكرين تحديداً، وليس الأداء الاقتصادي التقليدي.

بيئة مرنة

وكشف تقرير «مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين 2026» الصادر عن المنصة، أن الإمارات تُعد من أكثر البيئات تنوعاً وملاءمة للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستفيدة من نظام تنظيمي موثوق، ومستويات عالية من الشفافية، وتركيز واضح على تسهيل التنقل العالمي، ما ساعدها على التحول إلى وجهة جاذبة للأعمال والمبتكرين.

وأوضح أن قوة الإمارات تستند إلى مؤسسات قوية، وخدمات حكومية فعالة، وسياسات تقلل الحواجز أمام الشركات المحلية والدولية، وهو ما يفسر تفضيل عدد كبير من رواد الأعمال، خاصة من يعتمدون على التمويل الذاتي، تأسيس أعمالهم في الدولة لما توفره من سهولة في الإجراءات وحوافز تشغيلية.

تفوق

وسجّلت الإمارات أداء لافتاً على صعيد الحوافز، حيث جاءت في المركز الثاني عالمياً في ركيزة الحوافز للأعمال، كما حلّت ثانية عالمياً في محور الضرائب، ما يعكس تنافسية الإطار الضريبي الذي يشمل معدلات منخفضة على ضرائب الشركات والدخل ورأس المال، وهو عنصر اعتبره التقرير من أبرز عوامل الجذب للمبتكرين والمستثمرين الدوليين.

كما أشار التقرير إلى أن خيارات الإقامة طويلة الأمد، مثل الإقامة الذهبية، أسهمت في تعزيز الاستقرار للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الكفاءات، ومنحتهم القدرة على بناء مشاريع طويلة الأجل داخل الدولة.

المناطق الحرة

وسلّط التقرير الضوء على دور المناطق الحرة كعنصر محوري في بيئة الأعمال الإماراتية، لما توفره من ملكية أجنبية كاملة، وقواعد مبسطة، وسهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مع الإشارة إلى مناطق مثل مدينة دبي للإنترنت، وسوق أبوظبي العالمي، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

كما أشار إلى توسّع منظومة دعم الابتكار من خلال مؤسسات وطنية، من بينها Hub71، وغرف دبي، ومركز الشارقة لريادة الأعمال، ومصرف الإمارات للتنمية، التي توفر التمويل والشراكات والدعم اللازم للنمو الدولي.

بيئة الأعمال

ولفت التقرير إلى أن ترتيب الإمارات في مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين أعلى من ترتيبها في مؤشر منظومة الشركات الناشئة العالمية، ما يعكس أن البيئة التنظيمية والمؤسسية في الدولة تسبق أحياناً مخرجات الابتكار نفسها، وتوفر قاعدة قوية لمزيد من التوسع المستقبلي.

ويخلص التقرير إلى أن الإمارات تمثل بيئة أعمال سريعة النمو، ذات رؤية استراتيجية واضحة، توفر الاستقرار والمزايا التنافسية والمساحة اللازمة للتوسع أمام رواد الأعمال الطامحين إلى النمو الإقليمي والعالمي.