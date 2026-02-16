أداء تاريخي لـ«دبي المالي العالمي» خلال 3 سنوات

سجّل مركز دبي المالي العالمي أداءً تاريخياً خلال الأعوام الأخيرة، مع تضاعف عدد الشركات المسجلة النشطة وارتفاع صافي الأرباح إلى مستويات قياسية، ما يعكس قوة النمو واستدامة نموذج الأعمال.

وأظهرت البيانات الأخيرة للمركز أنه بين 2022 و2025، ارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة من 4377 شركة إلى 8844 شركة، ما يمثل تضاعفاً خلال ثلاث سنوات فقط (102%)، كما قفزت تسجيلات الشركات الجديدة من 1084 شركة في 2022 إلى 2,525 شركة في 2025، متجاوزة حاجز الألفين للمرة الأولى.

وعلى الصعيد المالي، تضاعف صافي الأرباح ثلاث مرات خلال الفترة ذاتها، مرتفعاً من 511 مليون درهم في 2022 إلى 1.48 مليار درهم في 2025، في مؤشر واضح إلى تحوّل النمو التشغيلي إلى نتائج مالية قوية ومستدامة.

كما ارتفع عدد الوظائف ضمن المنظومة من 36.100 وظيفة في 2022 إلى 50.200 وظيفة في 2025، ما يعكس اتساع قاعدة المواهب والخبرات المالية، ويعزز مكانة المركز كأكبر وأعمق تجمع للخبرات المالية في المنطقة.

عارف أميري لـ« البيان »: الأداء يعكس قوة منظومتنا ومرونتها وجاذبيتها

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي لـ«البيان»، إن الأداء خلال السنوات القليلة الماضية يعكس بوضوح قوة منظومتنا ومرونتها وجاذبيتها، مؤكداً أن تضاعف عدد الشركات النشطة وارتفاع الأرباح يبرزان قدرتنا المستمرة على استقطاب شركات عالمية عالية الجودة وذات نشاط عالمي والحفاظ عليها.

وأضاف إن هذه النتائج تؤكد حجم التقدم الذي أحرزناه، وتعكس استدامة نموذج نمونا طويل الأجل، مشيراً إلى أن الزخم المتحقق يضع المركز في موقع قوي لمواصلة التوسع خلال المرحلة المقبلة.