تأثير متنامٍ لـ«دبي المالي العالمي» بالنظام المالي الدولي

شارك وليد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، مؤخراً في حلقة نقاشية لمجموعة خبراء المدفوعات الرقمية (G7)، والتي انعقدت كجزء من الجهود العالمية المستمرة الرامية لتعزيز الابتكار في قطاع المدفوعات الرقمية من خلال تقوية أواصر التعاون ما بين القطاعين العام والخاص.

وأشار العوضي إلى أن مشاركة سلطة دبي للخدمات المالية في مناقشات حلقة مجموعة السبع (G7) يؤكد التأثير المتنامي لمركز دبي المالي العالمي في النظام البيئي المالي الدولي وجهوده المستمرة في دعم تطوير الحلول الآمنة والمبتكرة في قطاع المدفوعات الرقمية، التي من شأنها أن تعود بالفائدة على الاقتصاد العالمي.

وقد جمع الحدث شخصيات ريادية من قطاعات الرقابة والتكنولوجيا المالية العالمية، مع التركيز على تعزيز التعاون لقيادة مستقبل المدفوعات الرقمية، مع ضمان الأمن والشمولية والابتكار.

وقد تمحورت مناقشات الحلقة حول دور الجهات الرقابية وصنّاع السياسات والقطاع الخاص في تسريع تبني أنظمة المدفوعات الرقمية، كما تناولت التحديات المرتبطة بالأمن والتشغيل البيني والشمول المالي.

وشدد العوضي على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الابتكار والدور المحوري الذي تلعبه الجهة الرقابية في تشكيل مستقبل التمويل الرقمي. وقال في هذا السياق: «يتطلب تعزيز الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية قوة بالتعاون. وبإمكاننا التوصل إلى حلول آمنة، وذات كفاءة وشمولية عالية من خلال تنمية الشراكات المتينة بين القطاعين العام والخاص، مما يمهد الطريق لمستقبل تعمل فيه الأنظمة المالية لصالح الجميع».

وقد برز مركز دبي المالي العالمي بسرعة كمركز مالي سبّاق في مشهد التكنولوجيا المالية «الفينتك»، حيث يوفر المركز نظاماً بيئياً ديناميكياً يشجع الابتكار في مختلف القطاعات مثل الأعمال المصرفية الرقمية وإدارة الثروات.

ويلعب برنامج ترخيص فحص الابتكار الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية دوراً حيوياً في دعم مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي حيث تركز أكثر من 1,300 شركة مالية وشركة تعمل في مجال الابتكار على المساعدة في صنع مستقبل جديد للتمويل.

وقد أسهم التزام سلطة دبي للخدمات المالية بالتطوير التكنولوجي والنزاهة الرقابية في وضع مركز دبي المالي العالمي في مكانته كمركز رئيسي لشركات التكنولوجيا المالية «الفينتك»، مع إمكانيات هائلة للنمو في المستقبل.

ومع استمرار تطور مركز دبي المالي العالمي، فإن المركز يعزز قدراته على مزج أحدث التطورات التقنية مع إطار رقابي قوي، مما يجعله وجهة جذابة للمستثمرين والمبتكرين على حد سواء.