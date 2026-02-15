«نماء» تفتح آفاقاً جديدة للمرأة في قطاعات العلوم والتكنولوجيا الحيوية

تؤكد الدراسات أن دمج النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) يشكل ركيزة لتحسين جودة الاكتشافات وتوسيع نطاق الحلول، فالفِرق التي تضم الرجال والنساء تنتج أفكاراً أكثر اتساعاً وتنوعاً، وترفع معايير الأخلاقيات العلمية، وتمنح الأجيال الشابة من الفتيات نماذج ملهمة تدفعهن لاختيار مسارات علمية جديدة. ويقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن مضاعفة مشاركة النساء في قوة العمل التكنولوجية قد تضيف ما يقرب من 600 مليار يورو للاقتصاد العالمي بحلول 2027.

خبرات نسائية في مختبرات العلوم

ومن هذا المشهد العلمي، تواصل مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة جهودها في التركيز على هذه القطاعات باعتبارها مجالاً حيوياً للمساهمة المجتمعية، حيث نظمت المؤسسة سلسلة «حوارات نماء» بمشاركة مهندسات وخبيرات قدمن خبرات عملية تمكّن الشابات من فهم الفرص المتاحة أمامهن داخل أسواق العمل، منها حوار بعنوان «نساء في التخصصات التقنية والهندسة (STEM) كوني جزءاً من التغيير»، الذي جمع قيادات نسائية ميدانية بالتعاون مع جامعة الشارقة، للنقاش حول واقع هذه التخصصات، والتحديات المهنية، والمسارات التي يمكن للمرأة أن تخوضها بثقة.

كما أطلقت المؤسسة في 2023 منحة «جواهر للارتقاء الأكاديمي بالمرأة»، التي توفّر منحاً دراسية وبحثية للنساء في تخصصات مثل التكنولوجيا، والصحة، والعلوم الاجتماعية. وأسهمت هذه المنح في دعم باحثات في جامعات محلية ودولية.

منظومة متكاملة بحضور المرأة

وعلى المستوى الدولي، توسع «نماء» نطاق تأثيرها من خلال شراكات استراتيجية تهدف إلى فتح الأسواق والفرص أمام رائدات الأعمال، فبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أسهمت المؤسسة في تنفيذ برامج المشتريات المراعية للنوع الاجتماعي، التي مكّنت أكثر من 340 ألف امرأة حول العالم من دخول الأسواق بشكل متكافئ، لا سيما في المجالات التقنية وسلاسل التوريد.

وفي هذا الإطار، تؤدي مؤسسة «نماء» دوراً متقدماً بوصفها شريك معرفة في مبادرات مؤسسية تستهدف معالجة الفجوات الهيكلية في سوق العمل؛ إذ تشارك «نماء» بصفتها شريكاً معرفياً في برنامج «التحدي» الذي تقوده شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ويجمع سبع شركات صناعية كبرى لتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاعات التي يهيمن عليها الذكور تقليدياً.

ومن خلال جهودها لتعزيز الشمول والتنوّع في القطاعات الاقتصادية الحيوية، أصدرت مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة تقريراً بعنوان «تعزيز التنوع في قطاع الصناعات الثقيلة»، يستعرض إطاراً عملياً لدعم مشاركة المرأة في أحد أكثر القطاعات تحدياً من حيث التمثيل النسائي. ويقدّم التقرير نموذجاً مؤسسياً متكاملاً يرتكز على السياسات والقيادة والثقافة التنظيمية وبناء القدرات وبيئة العمل، مع التركيز على دور القطاع الخاص في تبنّي ممارسات مستدامة تعزّز تكافؤ الفرص، وتحسين استبقاء الكفاءات النسائية، ورفع تنافسية الشركات، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة.

هذه الجهود المتكاملة من شأنها أن ترسم ملامح نموذج عملي لحضور المرأة في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، بما يسهم في بناء منظومة كاملة ترافق المرأة من مقاعد الدراسة إلى المختبرات والشركات.