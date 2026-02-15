«الإمارات للشحن الجوي» تعزز حضورها في أوروبا

تواصل «الإمارات للشحن الجوي» تعزيز مكانتها كأحد أبرز مزودي خدمات الشحن الجوي على مستوى العالم، مع تركيز خاص على السوق الأوروبية التي تُعد من أكثر المناطق حيوية وكثافة في شبكتها التشغيلية.

وتشمل عدد الرحلات المنتظمة إلى أوروبا 38 رحلة شحن و538 رحلة للركاب أسبوعياً، وتضمن نقل شحنات البضائع بسلاسة وسرعة بين أوروبا ومختلف أرجاء العالم. ونقلت الإمارات للشحن الجوي السنة المالية الماضية نحو 6900 طن من أوروبا أسبوعياً، ما أسهم في تعزيز حركة التجارة الدولية.

وتوفر رحلات طيران الإمارات طاقة تشغيلية كبيرة لنقل مختلف أنواع البضائع، لا سيما الشحنات عالية القيمة والحساسة للوقت مثل الأدوية والمستلزمات الطبية والإلكترونيات والمنتجات الغذائية الطازجة والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود.

ويعكس هذا الانتشار قدرة «الإمارات للشحن الجوي» على تلبية احتياجات الأسواق الأوروبية بكفاءة عالية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لدبي كمركز عالمي يربط بين الشرق والغرب، ويتيح الوصول إلى شبكة واسعة من الأسواق الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا التوسع بالتوازي مع خطط طموحة لتحديث وزيادة أسطول الشحن، حيث تستعد «الإمارات للشحن الجوي» لتسلم ما يصل إلى 10 طائرات شحن جديدة من طراز بوينغ 777 بحلول ديسمبر 2026، إلى جانب الاستمرار في تسلم طائرات الركاب الحديثة.

ومن شأن هذه الإضافات أن تعزز الطاقة التشغيلية للناقلة، وتدعم توسعها في خدمة وجهات جديدة، مع الحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية والاعتمادية. وفي إطار مواصلة توسيع حضورها في أوروبا أعلنت «طيران الإمارات» عن إطلاق رحلات جديدة إلى هلسنكي في فنلندا اعتباراً من أكتوبر 2026، ما يعزز وجود الناقلة في شمال القارة، ويفتح آفاقاً إضافية أمام حركة الشحن الجوي عبر الاستفادة من السعة المتاحة في عنابر طائرات الركاب.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الخط الجديد في دعم حركة التبادل التجاري بين دول شمال أوروبا والأسواق العالمية، مع توفير خيارات لوجستية أكثر مرونة وسرعة للشركات والمصدرين. وتؤكد هذه الخطوات التزام «الإمارات للشحن الجوي» بتقديم خدمات عالمية المستوى لمواكبة التغيرات المتسارعة في التجارة العالمية.