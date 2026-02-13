9 مليارات درهم تمويلات مصرفية للمشاريع الصغيرة في 3 سنوات

منحت البنوك العاملة في الإمارات قرابة 9 مليارات درهم تمويلات إضافية جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الثلاث الماضية.

ووفق البيانات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي نما حجم التمويلات المصرفية الممنوحة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإمارات بأكثر من 10% ما بين عامي 2022 و2025.

وشهدت السنوات القليلة الماضية معاودة البنوك المحلية زيادة انسيابية تمويلاتها نحو فئات الشركات الصغيرة، بما دفع الرصيد التراكمي لتمويلات المصارف لتلك المشاريع نحو تحسن تدريجي ليصل إلى 92 مليار درهم نهاية العام الماضي مقارنة بما يتجاوز 83 مليار درهم في 2022.