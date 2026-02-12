248.5 مليوناً أرباح «سيراميك رأس الخيمة» في العام الماضي

ارتفع صافي ربح شركة سيراميك رأس الخيمة بعد الضريبة بنسبة 6.2% خلال عام 2025، ليصل إلى 248.5 مليون درهم مقارنة بمبلغ 234.1 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق. وفي الربع الأخير من 2025 ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 2.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 65.8 مليون درهم.

وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الأخير من عام 2025 مبلغ 856.4 مليون درهم منخفضة بنسبة 1.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وفي السنة المالية 2025، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 1.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 3.28 مليارات درهم.

وأكد المهندس عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيراميك رأس الخيمة، أن قوة علامة «صنع في الإمارات» تمثل المحفز الرئيسي لمبيعات الشركة عالمياً.

مشيراً إلى أن السمعة التي تحظى بها المنتجات الإماراتية من حيث الجودة والموثوقية والاستدامة عززت تنافسية الشركة في مختلف الأسواق الدولية، وعزز مكانتها كشركة صناعية إماراتية تصدر منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.

وأوضح أن الزخم العمراني والعقاري في السوق المحلي كان عاملاً محورياً في دعم الأداء، حيث استحوذ على نحو 35% من إجمالي مبيعات إنتاج الشركة، في ظل استمرار النشاط القوي في مشاريع التطوير السكني والتجاري والبنية التحتية.

وقال مسعد: شهد الطلب في أوروبا تراجعاً نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الشحن، حيث ارتفعت تكاليف الشحن بنحو 30 مليون درهم في بعض المناطق قبل أن تتراجع تدريجياً مع نهاية العام، مشيراً إلى أن الشركة تمكنت من تعويض هذا التراجع عبر إعادة توجيه المبيعات نحو أسواق أكثر نشاطاً، من بينها الولايات المتحدة، مستفيدة من المتغيرات التجارية والرسوم المفروضة على دول منافسة.