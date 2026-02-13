اقتصادية رأس الخيمة تطلق مبادرة لتكريس شفافية الأسعار وحماية المستهلك

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلة بقسم الحماية التجارية، عن إطلاق مبادرة رقابية وتوعية جديدة تحت شعار «انتبه وتسوق بأمان»، بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية وضمان تطابق أسعار المنتجات المعروضة على الأرفف مع الأسعار المعتمدة عند نقطة الدفع، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين وترسيخ مبادئ الشفافية في المعاملات التجارية.

وأكدت الدائرة سعى المبادرة إلى رفع مستوى الامتثال لدى المنشآت التجارية والمتعاملين مع تلك المنشآت، والتأكد من وضوح الأسعار وعدم وجود أي تباين بين السعر المعلن والسعر المحاسب عليه عند «الكاشير»، بما يعزز ثقة المتسوقين في بيئة الأعمال بالإمارة.

وأشارت إلى أن المبادرة تقوم على 3 محاور أساسية، تشمل التحقق من دقة الأسعار المعروضة ومطابقتها للفواتير النهائية، وحماية المستهلك من أي ممارسات قد تنطوي على تضليل أو إرباك، إلى جانب تكثيف الحملات والجولات التفتيشية على منافذ البيع لرصد وضبط أي مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتسعير الصحيح.

وأكدت الدائرة، أن فرق التفتيش التابعة لقسم الحماية التجارية ستواصل تنفيذ زيارات ميدانية دورية ومفاجئة للتأكد من التزام المنشآت بالقوانين واللوائح المنظمة لحماية المستهلك، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة المعمول بها.

وتأتي الخطوة في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة لتعزيز بيئة تجارية آمنة وعادلة، تضمن حقوق جميع الأطراف، وتسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً يتمتع بأعلى معايير الشفافية والنزاهة.

ودعت الدائرة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بعدم تطابق الأسعار أو أي ممارسات تجارية غير قانونية عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، تأكيداً على الشراكة المجتمعية في دعم منظومة الرقابة وحماية الحقوق.