تراجع جماعي للبورصات العربية تحت ضغط الأوضاع الجيوسياسية

أغلقت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على انخفاض، الخميس، في ظل ضبابية تلوح في الأفق، بعد أن قررت الولايات المتحدة نقل موظفين أمريكيين من المنطقة قبيل جولة جديدة من المحادثات النووية مع إيران.

وحافظ سوق دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية على سيولة، لامست مستوى 3 مليارات درهم، رغم تراجع المؤشرات، حيث انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.13% إلى 9693.79 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.29% إلى 5467.10 نقطة.

وانخفض المؤشر الرئيسي في السعودية 1.5 في المئة، وهبط المؤشر القطري 0.8 في المئة وسط تراجع لجميع الأسهم المدرجة تقريباً، بما في ذلك شركة صناعات قطر، التي انخفضت 1.4 في المئة، وانخفض المؤشر الرئيسي في البحرين 0.2 في المئة إلى 1918 نقطة، وتراجع المؤشر العماني 1.1 في المئة إلى 4543 نقطة، وهبط المؤشر الكويتي 1.4 في المئة إلى 8918 نقطة.

سوق دبي

وبلغت التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي 1.03 مليار درهم، على حوالي 20.8 ألف صفقة.

وكانت الأسهم الأكثر ربحية في دبي «الاستشارات المالية الدولية» بنسبة 11.4%، وسهم «الإمارات دبي الوطني ريت» بنسبة 4.9%، وسهم «الوطنية للتأمينات العامة» بنسبة 2.7%، ثم كل من سهم «بنك دبي التجاري» بنسبة 1.5% ثم سهم «ديبا» بنسبة نمو 0.9%.

وتأثر السوق بأداء الأسهم القيادية والنشطة في الفترة الأخيرة، وأقفل سهم «إعمار العقارية» منخفضاً بنسبة 3.35% عند 13 درهماً، وتراجع سهم «شعاع كابيتال» بنسبة 5%. وانخفض سهم «ديار للتطوير» بنسبة 2.4% عند 0.974 درهم، في حين هبط سهم «دريك آند سكل» بنسبة 3.5%، كما تراجع سهم بنك «الإمارات دبي الوطني» 1.37% و«دبي الإسلامي» 1.28% و«ديوا» 2.50% و«إعمار للتطوير» 2.29%.

وكان أكثر المتراجعين سهم «سكون تكافل» بنسبة 9.7%، ثم سهم شركة «الخليج للملاحة» 5.7%، وسهم «الإمارات ريم للاستثمار» بنسبة 5.5%، فيما تقلص سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 5.3%، ثم سهم شركة «جي اف اتش» بنسبة 5.08%.

وأكثر الأسهم تداولاً سهم «الاتحاد العقارية»، منخفضاً بنسبة 2.4% عند 0.678 درهم، وبتداولات تجاوزت 51 مليون سهم.

سوق أبوظبي

وبلغت التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.9 مليار درهم، عبر 34.5 ألف صفقة، فيما كانت الأسهم الأكثر ربحية «إي اس جي» بنسبة 12.7%، وسهم «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 3.72%، وسهم مجموعة «آي 7 أذونات» بنسبة 3.7%، ثم سهم «بلدكو» بنسبة 2.9%، تلاها سهم شركة «شيميرا ستاندرد تركيا» بنسبة 2.8%، كما ارتفع سهم أدنوك للحفر بنسبة 0.2%، وأدنوك للغاز 0.30%.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بضغط من تراجع أسهم الدار العقارية 2.26%، وأبوظبي الأول 2.33%، وأبوظبي الإسلامي 0.90%، وأبوظبي التجاري 3.75%، و«ملتيبلاي» 3.80%، وسهم «فينكس» بنسبة 1.7%.

أما الأكثر تراجعاً فكان سهم شركة «فودكو» بمقدمة الأسهم المتقلصة بنسبة 6.9%، ثم سهم «ارم» بنسبة 5.6%، ثم سهم «الصير للمعدات» 5.3% فيما تراجع سهم «الواحة كابيتال» بنسبة 5.06%، بينما تقلص سهم «إشراق» أيضاً بنسبة 5.05%.

السعودية

وانخفض المؤشر الرئيسي في السعودية 1.5 في المئة، ليغلق عند 10841 نقطة، بفعل انخفاض سهم مصرف الراجحي 1.2 في المئة وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) 3.3 في المئة، وتراجعت السوق السعودية متخلية عن جميع مكاسبها في الآونة الأخيرة، ليقترب المؤشر من مستويات أوائل يونيو.

وتراجع سهما مصرف الراجحي وأكوا باور بأكثر من 1 % عند 92.60 ريالاً، و251.80 ريالاً، على التوالي.

وأنهت أسهم معادن، وسليمان الحبيب، وبنك البلاد، وجبل عمر، واس تي سي، واتحاد اتصالات، والبنك الأول، تداولاتها على تراجع بنسب تتراوح بين 1 و4 %، وتصدر سهم العمران، تراجعات السوق بنسبة 9 % عند 26.30 ريالاً.

مصر

وخارج منطقة الخليج تراجع مؤشر البورصة المصرية للأسهم القيادية 1.3 في المئة إلى 32512 نقطة، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 36 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.296 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.29%، ليغلق عند مستوى 32511 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.29%، ليغلق عند مستوى 40563 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.28%، ليغلق عند مستوى 14595 نقطة.