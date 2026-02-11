الإمارات الأولى عالمياً في الاستقرار الاقتصادي

احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً وفق تقرير «يو إس نيوز وورلد ريبورت» للدول الأكثر استقراراً من الناحية الاقتصادية متفوقة على القوى الاقتصادية الكبرى، وتحافظ على الصدارة منذ عام 2024، بعد أن جاءت ثانياً عام 2023.

وأرجع التقرير تصدر الإمارات لعدد من العوامل، بينها تكاليف التصنيع المنخفضة، والبيئة الضريبية المواتية، وغياب الفساد، والشفافية في الممارسات الحكومية، ما سمح لها بالتفوق على أكبر الاقتصادات العالمية الرائدة.

وحلت سويسرا في المرتبة الثانية بناتج محلي إجمالي 885 مليار دولار، وعدد سكان 8.85 ملايين نسمة، فيما بلغ نصيب الفرد فيها 92 ألف دولار سنوياً. وجاءت ألمانيا، أكبر دولة من حيث عدد السكان في الاتحاد الأوروبي، بنحو 85 مليون نسمة، في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 4.46 تريليونات دولار، وبلغ عدد سكانها 84.5 مليون نسمة ووصل نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي إلى نحو 70 ألف دولار سنوياً.

واحتلت كندا المركز الرابع في التصنيف الاقتصادي، بناتج محلي إجمالي 2.14 تريليون دولار، ونصيب فرد يصل إلى نحو 62 ألف دولار وتعداد سكانها 40 مليون نسمة. وكان المركز الخامس من نصيب اليابان بناتج محلي إجمالي 4.21 تريليونات دولار وأكثر من 50 ألف دولار دخلاً سنوياً للفرد وبلغ تعداد سكانها 125 مليون نسمة.

واحتلت أستراليا المرتبة السادسة من حيث الاستقرار الاقتصادي، والخامسة في التصنيف العام. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا 1.72 تريليون دولار، وبلغ عدد سكانها 26.6 مليون نسمة. وجاءت السويد في المرتبة السابعة اقتصادياً ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 593 مليار دولار وعدد سكانها 10.5 ملايين نسمة. وبلغ نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي 70 ألف دولار. واحتلت الدنمارك المرتبة الثامنة بناتج محلي إجمالي 404 مليارات دولار، وعدد سكان 5.95 ملايين نسمة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي نحو 77 ألف دولار سنوياً. وجاءت هولندا في المرتبة التاسعة وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 1.12 تريليون دولار وعدد سكانها 17.9 مليون نسمة.