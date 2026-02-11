10.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أكثر من 10.7 مليارات درهم عبر 958 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 773 مبايعة، بقيمة 6.6 مليارات درهم، منها 115 مبايعة لأراضٍ، و579 مبايعة لوحدات سكنية، و79 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.3 مليار درهم، تمت عبر 142 معاملة، منها 39 رهناً لأرض، و91 رهناً لوحدات سكنية، و21 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 43 هبة بقيمة 2.6 مليار درهم.

وشهد السوق صفقة بيع لقطعة أرض في منطقة اليلايس 1 بقيمة 1.4 مليار درهم، كما بيعت أرض أخرى في منطقة سيح الشعب 1 بقيمة 1.2 مليار درهم، فيما سجل فندق «فيرمونت النخلة» 3 صفقات قياسية، الأولى رهن بقيمة 884 مليون درهم، إلى جانب صفقتي «هبة» بقيمة 2.3 مليار درهم.(دبي - مشعل العباس)