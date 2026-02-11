مطارات دبي تعزّز ريادتها العالمية بالتقنيات الذكية وتستعد لتجاوز 100 مليون مسافر

ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي» لـ«البيان»:

قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»، إن مطارات دبي تواصل ترسيخ ريادتها العالمية عبر الاستثمار المكثف في التقنيات المتقدمة، بهدف إحداث نقلة نوعية في تجربة السفر، من خلال توظيف الحلول الذكية والأنظمة الرقمية التي ترفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتبسّط إجراءات التنقل، وتضمن للمسافرين تجربة أكثر سلاسة وجودة في جميع مراحل رحلتهم، مشيرا الى ان التعامل مع الاعداد الكبيرة من المسافرين يتطلب التميز التشغيلي في كافة مراحل السفر.

وأوضح ماجد الجوكر، في تصريحات لـ«البيان»، أن ممر «السجادة الحمراء» يُعد نقطة متقدمة لإنهاء إجراءات الجوازات، حيث يتيح للمسافر إتمام الإجراءات خلال ثوانٍ معدودة من دون أي تواصل مباشر مع الموظفين أو إبراز وثائق ثبوتية، وذلك عبر الاعتماد على تقنيات التعرف إلى الوجه والقياسات الحيوية. وأشار إلى أن النظام يتمتع بقدرة تشغيلية عالية تُمكّنه من التعامل مع أكثر من 10 مسافرين في الوقت ذاته، لافتًا إلى أن تطبيقه يجري حاليًا في المبنى رقم 3 للمغادرين من الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.

وأضاف أنه جرى البدء بتطبيق هذه المبادرة كتجربة تشغيلية على القادمين في المبنى رقم 3، على أن يتم تعميمها تدريجياً على بقية مرافق المبنى استناداً إلى نتائج التجارب الجارية حالياً، مشيراً إلى أن المؤشرات الأولية جاءت إيجابية للغاية. وأكد في الوقت نفسه أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من المناقشات والتنسيق، إلى جانب الاتفاق على جدول زمني واضح لتطبيق هذه التجربة على مستوى المطار بالكامل.

وقال الجوكر إن مطار دبي يضم اليوم أكثر من 120 بوابة ذكية، مشيراً إلى أن نحو 44% من إجمالي 95 مليون مسافر استخدموا هذه البوابات، في إنجاز نوعي يعكس ثقة المسافرين وكفاءة الحلول الذكية المعتمدة. وأكد أن البوابات الذكية أسهمت بشكل ملموس في تعزيز انسيابية حركة المسافرين داخل المطار، لاسيما أن إجراءات العبور لا تستغرق أكثر من 10 إلى 14 ثانية فقط، ما أحدث نقلة نوعية في سرعة وسلاسة تجربة السفر.

وأضاف الجوكر إن العمل في مطار آل مكتوم الدولي يسير وفق الجدول الزمني المعتمد، لافتًا إلى أنه تم ترسية عدد من العقود الرئيسية، من بينها عقود إنشاء المدرج الثاني ومشاريع التمكين، إلى جانب طرح مناقصات لمجموعة من المشاريع الكبرى ضمن مراحل التطوير المختلفة. وأوضح أن عملية نقل العمليات التشغيلية إلى مطار آل مكتوم ستتم وفق خطة مدروسة ومسبقة تضمن أعلى درجات الانسيابية واستمرارية التشغيل دون تأثير على المسافرين أو الشركاء.

وأوضح الجوكر أن هناك مناقشات مستمرة لتحديد أنسب الآليات لتنفيذ الانتقال بالشكل الأمثل، وبما يحقق التوازن بين الجوانب التشغيلية ومتطلبات جميع الأطراف المعنية، مؤكدًا الحرص على تنفيذ هذه المرحلة بسلاسة تامة.

وأشار الجوكر إلى أن مطار دبي يشكل منصة ترويجية عالمية لإمارة دبي، في ظل مستوى الخدمات المتقدمة التي يقدمها، وجودة التجربة التي يحظى بها المسافرون، بما يعكس صورة إيجابية ومشرقة عن الإمارة على الساحة الدولية.

وأكد أن قطاع الطيران يلعب دورًا محوريًا في دعم اقتصاد دبي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى جانب مساهمته الكبيرة في دعم التوظيف وتحفيز القطاعات المرتبطة به. وأضاف: يتمثل دورنا في تسهيل حركة المسافرين وتقديم تجربة سفر عالمية المستوى، وقد بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي نحو 95 مليون مسافر، فيما تستهدف خططنا المستقبلية الحفاظ على وتيرة النمو الحالية، مع توقعات بتجاوز حاجز 100 مليون مسافر خلال العام المقبل.