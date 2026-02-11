أصول بنوك دبي تتخطى 2.3 تريليون درهم العام الماضي

تخطى الرصيد التراكمي لأصول بنوك إمارة دبي 2.3 تريليون درهم نهاية عام 2025 بنمو سنوي بلغ 15.5% عن رصيدها في عام 2024.

وأنهت بنوك دبي العام الماضي متصدرة جاذبية الودائع المصرفية في السوق المحلي برصيد تراكمي بلغ 1.55 تريليون درهم بنمو بلغ 18.8% على أساس سنوي.

ووفق بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي بلغت حصة بنوك إمارة دبي 47% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات.

في المقابل ارتفع الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة 19.2% على أساس سنوي ليرتفع رصيده التراكمي إلى 1.149 تريليون درهم في نهاية العام الماضي. فيما نما رصيد الاستثمارات لبنوك الإمارة بنسبة 21.7% ليصل إلى رصيد تراكمي يتخطى 348.2 مليار درهم.

وأوضحت البيانات أن أصول بنوك أبوظبي تخطت 2.57 تريليون درهم، فيما بلغ رصيد الاستثمارات 433 مليار درهم، ووصلت الودائع 1.457 تريليون درهم.

وبلغ رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى 430.5 مليار درهم، ورصيد الودائع نحو 282 مليار درهم، كما وصل رصيد الائتمان 222.6 مليار درهم في الوقت الذي بلغ رصيد الاستثمارات 74.3 مليار درهم.

وأضاف مصرف الإمارات المركزي نحو 15 مليار درهم إلى رصيد احتياطيه من الذهب خلال العام الماضي وتجاوز رصيده التراكمي ما قيمته 37.9 مليار درهم، بنمو على أساس سنوي تجاوز 65% بنهاية شهر ديسمبر الماضي.

وطبقاً لبيانات السلسلة الزمنية، فقد ارتفع رصيد المركزي من الذهب بقرابة 218% خلال السنوات الأربع الماضية عن رصيده نهاية عام 2021، حيث ارتفع الرصيد بقيمة 26 مليار درهم مقارنة برصيد 11.9 مليار درهم في ديسمبر 2021.