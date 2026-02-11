«طيران الإمارات» إلى «لندن غاتويك» بـ«إيرباص A350»

دشنت «طيران الإمارات» رحلتها اليومية الرابعة إلى مطار «لندن غاتويك»، لتصبح أول خط في لندن يستقبل الطائرة الجديدة «إيرباص A350»، والمزودة بمقصورة درجة السفر المميزة، لتضاف هذه الرحلة اليومية الجديدة إلى الرحلات الثلاث القائمة على طائرة «A380» بين دبي و«لندن غاتويك»، ما يعزز خيارات المسافرين، ويرفع السعة الإجمالية على هذا الخط الحيوي.

وتشكل الرحلة الإضافية خطوة مهمة في توسع عمليات «طيران الإمارات» في المملكة المتحدة، حيث ارتفع إجمالي رحلاتها الأسبوعية إلى 146 رحلة إلى مختلف أنحاء المملكة المتحدة، منها 90 رحلة إلى لندن، ما يمنح المسافرين خيارات أوسع، وجدولة أكثر مرونة.

وتعمل الرحلة الجديدة بطائرة A350-900 بثلاث مقصورات، وتوفر للمسافرين 32 مقعداً من درجة رجال الأعمال القابلة للتمدد بالكامل بتخطيط 1-2-1، و28 مقعداً في درجة السفر المميزة، و238 مقعداً في درجة السياحة.

ويعد إطلاق A350 على غاتويك، الوجهة الثانية في المملكة المتحدة التي تستقبل الطائرة الجديدة بعد إدنبرة، التي أصبحت أول مدينة على شبكة الإمارات العالمية تتلقى الطائرة، بعد تدشين الخدمة اليومية في يناير 2025.

وتنضم لندن إلى قائمة المدن العالمية التي تخدمها أحدث طائرات الإمارات، ومنها أديلايد ومونتريال وأوسلو وليون وبولونيا والدمام ومومباي وإدنبرة والبحرين وكولومبو وبغداد وهانغتشو وهوشي منه والكويت ومسقط وتونس وعمان وإسطنبول وأحمد آباد. وفي 2026، ستتلقى ست مدن أخرى الطائرة الجديدة، تشمل روما وكوبنهاغن وتايبيه وفوكيت وكيب تاون وهلسنكي، على أن تعمل هذه الرحلات بطائرة A350 منذ انطلاقها في أكتوبر 2026.

وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الثانية عالمياً ضمن أكبر أسواق «طيران الإمارات» من حيث عدد الرحلات بعد الهند، مستفيدة من دور لندن كمركز رئيس لتغذية حركة الركاب والشحن، ودعم ربط شبكة الإمارات العالمية، التي تمتد عبر أكثر من 140 وجهة حول العالم.