مطارات دبي: إلغاء 12 رحلة وتحويل 23 أخرى بسبب الحالة الجوية

قال متحدث باسم مطارات دبي: إن الحالة الجوية السائدة صباح الثلاثاء أثرت على العمليات التشغيلية بكل من مطار دبي الدولي ومطار دبي وورلد سنترال – آل مكتوم الدولي، حيث تم إلغاء 12 رحلة جوية، إلى جانب تحويل مسار 23 رحلة واردة إلى مطارات بديلة، حفاظاً على سلامة المسافرين وضمان انسيابية الحركة الجوية.

وأكد المتحدث أن مطارات دبي تعمل بشكل وثيق مع شركات الطيران وشركاء الخدمات المعنيين للحد من أي تأثير محتمل على المسافرين، وتسريع وتيرة استعادة العمليات التشغيلية إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن، مع الاستمرار في متابعة تطورات الحالة الجوية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للمعايير المعتمدة.

ودعت مطارات دبي المسافرين إلى ضرورة التحقق من حالة رحلاتهم مباشرة مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار، ومتابعة آخر التحديثات الصادرة لضمان تجربة سفر أكثر سلاسة في ظل الظروف الجوية الحالية.