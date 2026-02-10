5.34 تريليونات درهم أصول مصارف الإمارات بنهاية 2025

واصلت الأصول المصرفية نموها خلال عام 2025، إذ ارتفعت بأكثر من 780 مليار درهم خلال العام لتصل إلى نحو 5.34 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر 2025 مقارنة بنحو 4.56 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر 2024.

ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر والصادر عن المصرف المركزي أمس، وعلى أساس شهري سجلت الأصول المصرفية ارتفاعاً بنسبة 1.7% خلال شهر ديسمبر 2025 مقارنة بنهاية نوفمبر من العام ذاته.

ووفق التقرير ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي خلال عام 2025 إلى نحو 2.57 تريليون درهم في نهاية ديسمبر من نحو 2.18 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة سنوية تقارب 390 مليار درهم. وخلال شهر ديسمبر 2025، سجل الائتمان نمواً بنسبة 1.5% مقارنة بنهاية نوفمبر، حيث جاء نحو ثلثي هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الائتمان بالعملات الأجنبية بنحو 25.8 مليار درهم، فيما أسهم الائتمان المحلي بنحو 11.6 مليار درهم.

ويعزى نمو الائتمان المحلي إلى زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.6%، والائتمان المقدم للجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.8%، إضافة إلى نمو الائتمان الموجه للمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 10.9%، في حين حد من هذا النمو تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي. وفيما يتعلق بالودائع المصرفية.

فقد ارتفعت إلى نحو 3.307 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر، من نحو 2.85 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024، محققة نمواً سنوياً يقارب 433 مليار درهم. وعلى المستوى الشهري، زادت الودائع المصرفية بنسبة 2.2% خلال شهر ديسمبر 2025 مقارنة بنهاية نوفمبر، مدفوعة بنمو ودائع المقيمين بنسبة 1.3%، وارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 12.2%.

وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.8%، كما زادت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.8%، وودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 12.9%، في حين تراجعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 10.4%.

وعلى صعيد عرض النقد، أفاد المصرف المركزي بأن عرض النقد «ن1» ارتفع خلال شهر ديسمبر 2025 من نحو 1.048 تريليون درهم في نهاية نوفمبر إلى نحو 1.071 تريليون درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 2.2%، مدعوماً بزيادة النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية.

كما ارتفع عرض النقد «ن2» من نحو 2.67 تريليون درهم إلى نحو 2.75 تريليون درهم، بنمو نسبته 3.2%، نتيجة زيادة الودائع شبه النقدية بنحو 62 مليار درهم، فيما ارتفع عرض النقد «ن3» من نحو 3.216 تريليونات درهم إلى نحو 3.255 تريليونات درهم، محققاً نمواً بنسبة 1.2%، رغم تراجع ودائع القطاع الحكومي.

كما ارتفعت القاعدة النقدية خلال شهر ديسمبر 2025 بنسبة 5.4% مقارنة بنهاية نوفمبر، لتصل إلى نحو 895.7 مليار درهم، مدفوعة بنمو النقد المصدر بنسبة 1.9%، وارتفاع الحسابات الجارية والودائع لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 63.4%، وذلك على الرغم من تراجع حسابات الاحتياطي بنسبة 9.1%، في حين استقرت الأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية دون تغيير يذكر.