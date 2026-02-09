أرباح «دبي للاستثمار» تقفز 27% في 2025 إلى 1.53 مليار درهم

4.53 مليارات درهم الإيرادات



23.19 مليار درهم الأصول



أعلنت شركة دبي للاستثمار عن نتائجها المالية للعام 2025، حيث قفزت أرباح الشركة بنسبة 27% إلى 1.53 مليار درهم (0.36 درهم/للسهم) مقارنة مع أرباح قدرها 1.21 مليار درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2024، بربحية للسهم 0.28 درهم.

وبلغت أرباح الشركة قبل الضريبة 1.68 مليار درهم، مقارنة مع 1.30 مليار درهم للعام 2024، ويعود ارتفاع الأرباح قبل الضريبة لهذا العام بمقدار 381 مليون درهم بشكل رئيسي إلى الأداء القوي لقطاع العقارات.

وبلغت إيرادات الشركة 4.53 مليارات درهم في العام 2025، مقارنة مع 4.66 مليارات درهم في العام 2024.

وأكدت الشركة في إفصاح على سوق دبي المالي، أن صافي الربح التشغيلي بلغ 2.48 مليار درهم للعام 2025، مقارنة مع 2.35 مليار درهم في العام 2024.

وارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 23.19 مليار درهم في العام 2025، مقارنة مع 22.09 مليار درهم في العام 2024.