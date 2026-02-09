أصول مصارف الإمارات تتخطى 5.33 تريليونات درهم نهاية 2025

تخطت أصول المصارف بالإمارات حاجز 5.33 تريليونات درهم بنهاية عام 2025 بنسبة نمو 1.7% في شهر ديسمبر على أساس شهري ختام العام الماضي .

وأظهرت بيانات صادرة عن المركزي الاثنين ، تخطي إجمالي الودائع المصرفية 3.3 تيريليونات درهم بنهاية 2025 بنمو 22% في ديسمبر على أساس شهري مدفوعة بارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 1.3% مع نمو بلغ 12.2% في ودائع غير المقيمين.

وكشف تقرير التطورات المصرفية أن نمو وائع المقيمين استند إلى زيادة ودائع القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام والمؤسسات المالية غير المصرفية.

في المقابل ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.5% على أساس شهري في ديسمبر إلى 2.57 تريليون درهم مستندة إلى زيادة الائتمان الأجنبي بقيمة 25.8 مليار درهم إلى جانب نمو الائتمان المحلي بقيمة 11.6 مليارات درهم .

وكان الائتمان المحلي قد نما مدفوعا بنمو ائتمان القطاع الخاص والقطاع العام والمؤسسات المالية غير المصرفية.

فيما أظهر التقرير ارتفاع شهري في القاعدة النقدية بنسبة 5.4% على أساس شهري إلى 896 مليار في نهاية العام مدفوعة بالنقد المصدر و الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة في المصرف المركزي.