هجرة الرؤساء التنفيذيين.. الإمارات وجهة لقيادات «فوتسي 100»

يعيش ما يقرب من خمس الرؤساء التنفيذيين لشركات مؤشر فوتسي 100 في عدد من الوجهات البارزة خارج المملكة المتحدة، من بينها دولة الإمارات، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز».

ويعيش تسعة عشر رئيساً تنفيذياً لأكبر الشركات المدرجة في بورصة لندن في مواقع جغرافية مميزة من أبرزها الإمارات وسويسرا وإيطاليا، وفقاً للتحليل الذي أجرته الصحيفة لبيانات الشركات المسجلة في سجل الشركات.

وتأتي هذه الأرقام فيما تسعى لندن جاهدة لجذب شركات جديدة كبيرة للاكتتاب العام، وللحفاظ على شركاتها الحالية بعد انسحاب عدد من الشركات البارزة. ومن بين شركات مؤشر فوتسي 100 التي نقلت إدراجاتها الرئيسية إلى نيويورك في السنوات الأخيرة: شركة تأجير المعدات «أشتيد»، وشركة «فلاتر» المالكة لشركة «بادي باور»، وشركة مواد البناء «سي آر إتش». في حين قررت شركة التكنولوجيا المالية «وايز»، التي لم تكن مدرجة في المؤشر، الانتقال إليه العام الماضي.

وتصدر ستيفن كارتر، رئيس شركة إنفورما، عناوين الصحف العام الماضي بعد نقله إقامته من المملكة المتحدة إلى الإمارات، حيث يدير أعمال الشركة. وبررت إنفورما خطوة كارتر بتسليط الضوء على نمو أعماله الدولية ورغبتها في التوسع في الشرق الأوسط. وقد انتقل العديد من مديريها التنفيذيين إلى مكاتب الشركة في الخارج خلال الأشهر الإثني عشر الماضية.

كذلك، يتخذ سونيل تالدار، الرئيس التنفيذي لشركة إيرتل أفريقيا، من الإمارات العربية المتحدة مقراً له أيضاً، إذ تمتلك شركة الاتصالات المدرجة في بورصة لندن مكتباً رئيسياً في دبي، بينما تتركز عملياتها في أفريقيا.

ويشير خبراء التوظيف إلى أن المكان الذي يقضي فيه الرئيس التنفيذي معظم وقته غالباً ما يدل على السوق الأكثر تأثيراً على الشركة. قالت كارول ليونارد، رئيسة قسم مجالس الإدارة في شركة التوظيف «إنزيتو»، إن وجود رؤساء تنفيذيين خارج بريطانيا قد يجعلهم أقل حرصاً على إبقاء المقر الرئيسي للشركة وإدراجها في البورصة البريطانية. وأضافت: «قد يجعل ذلك القادة أكثر منطقية وأقل عاطفية بشأن مكان وجود مقر الشركة بأكمله. كما يجب إدراك أن هذه الشركات العالمية باتت قابلة للنقل بسهولة».

وأوضحت ليونارد أن توجه المديرين التنفيذيين نحو الإقامة في الخارج يعكس أسلوب عمل رؤساء الشركات العالمية المتزايد. وأضاف: «عادة ما يعيش هؤلاء الرجال والنساء على متن طائرة، ما يتيح لهم التواجد في أي مكان. وقد يكون اختيارهم لمكان إقامتهم مرتبطاً برغبة عائلاتهم».

وكشف تقرير حديث صادر عن شركة التوظيف «سبنسر ستيوارت» أن 21% من رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في مؤشر فوتسي 100 ونحو 36% من الرؤساء التنفيذيين ليسوا بريطانيين. وتكرر هذا الاتجاه في مجالس الإدارة، حيث بلغت نسبة المديرين غير البريطانيين 37% من إجمالي 1542 مديراً في مجالس إدارة الشركات المدرجة في مؤشر فوتسي، وهو ما يمثل، بحسب «سبنسر ستيوارت»، زيادة بنسبة 54% منذ عام 2010. وتتعرض مجالس الإدارة البريطانية لضغوط لرفع رواتب الرؤساء التنفيذيين لتقليص الفجوة مع نظرائهم الأمريكيين الأعلى أجراً.