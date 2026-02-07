الإمارات الأولى عالمياً في عدد الأصول العقارية المرمزة

احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً من حيث عدد الأصول العقارية المرمزة، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن منصة «RWA.XYZ» لتحليل بيانات الأصول الواقعية المرمزة. وأشار التقرير، الذي نشره موقع «كريبتو بوليتان» إلى أن الإمارات رسخت مكانتها وجهة رائدة في هذا القطاع الناشئ، متفوقة من حيث الكم على الأسواق العالمية الكبرى، بينما لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بالصدارة من حيث القيمة الإجمالية لتلك الأصول، بفارق ليس كبيراً عن الإمارات.

وكشف التحليل الفني للمنصة، الذي أضاف مؤخراً فئة العقارات إلى قاعدة بياناته، أن القيمة السوقية للعقارات المرمزة، سواء بالملكية المباشرة، أو عبر الصناديق الاستثمارية، أو صناديق الاستثمار العقاري، بلغت 356.2 مليون دولار خلال الثلاثين يوماً الماضية.

وفي مقارنة مباشرة برزت الإمارات بتدوين 23 أصلاً عقارياً مرمزاً، بقيمة إجمالية 129 مليون دولار، في حين سجلت الولايات المتحدة 10 أصول فقط بقيمة بلغت 145 مليون دولار، ما يعكس ريادة الإمارات في تنويع وعدد المشاريع المرمزة.

وعلى مستوى البنية التحتية التقنية فرضت منصة «مانترا تشين»، الخاضعة للتنظيم في الإمارات، هيمنتها على القطاع؛ حيث استحوذت على الحصة الأكبر بترميز أصول بقيمة 117.7 مليون دولار، وجاءت شبكة «Base» في المرتبة الثانية بقيمة 81.5 مليون دولار، تلتها «Stellar» بـ 71.7 مليون دولار.

وشملت قائمة العقارات المرمزة في الإمارات أيقونات معمارية وسياحية، أبرزها جزر العالم، وبرج مدينة داماك، وفندق دبي مارينا، إضافة إلى مشروعي كنسينجتون ووترز وسوبها كريك، ورغم أن سوق ترميز العقارات لا يزال في بداياته مقارنة بالعملات المستقرة (293 مليار دولار) إلا أن التوقعات تشير إلى توقع نمو قوي، وبحسب تقديرات «ديلويت» يتوقع أن يتجاوز حجم هذا السوق 4 تريليونات دولار بحلول 2035 بمعدل نمو سنوي مركب يناهز 27%.