«أمازون» تعتزم استثمار 200 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والرقائق

خيبت عملاق التجزئة الإلكتروني أمازون آمال المستثمرين بخطط لاستثمار نحو 200 مليار دولار العام الجاري في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والرقائق وعلم الروبوتات والأقمار الاصطناعية.

وتراجع سعر سهم الشركة 8 % تقريباً بعد ساعات التداول أمس الخميس.

وقال المدير التنفيذي آندي جيسي إن الشركة تتوقع «عائدات قوية على المدى الطويل على رأس المال المستثمر».

وتريد أمازون ترسيخ مكانة لنفسها لعصر الذكاء الاصطناعي بقسمها السحابي «أيه دبليو إس» الذي يمد الكثير من الشركات بالفعل بقوة حوسبية.

وزادت العائدات من قسم «أيه دبليو إس» بواقع 24 % على أساس سنوي إلى 35.6 مليار دولار في الربع الأخير.

وتستثمر شركات تكنولوجية أخرى بشدة في توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وأعلنت ألفابيت، الشركة الأم لجوجل، الأربعاء، عن استثمارات تتراوح بين 175 مليار دولار و185 مليار دولار للعام الحالي.

وتخطط ميتا الشركة الأم لفيسبوك استثمار ما بين 115 مليار دولار و135 مليار دولار.