تصدير طائرة «هيلي» الإماراتية إلى دول آسيا

وقّعت شركة «لود أوتونومس» الإماراتية اتفاقية تعاون استراتيجي مع «إس تي إنجنيرنج» لتصدير طائرة «هيلي» المخصصة لعمليات الشحن الجوي الذاتي إلى دول آسيا.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد شركة «لود أوتونومس» في فعاليات معرض سنغافورة الدولي للطيران. وقّع الاتفاقية راشد مطر المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة «لود أوتونومس»، وتيونغ سو سون، نائب الرئيس الأول ورئيس قطاع الأنظمة الجوية غير المأهولة في إس تي إنجنيرنج.

صناعة إماراتية

وأكد راشد مطر المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة لود، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن طائرة «هيلي» مسيرة جوية صناعة إماراتية، وسوف تحدث ثورة حقيقية في قطاع الشحن الجوي.

وأوضح أن «هيلي» أول طائرة بدون طيار متخصصة في عمليات الشحن الجوي السريع، تقلع وتهبط عمودياً، وقادرة على نقل حمولات تصل إلى 250 كيلوغراماً لمسافة 700 كيلومتر بسرعة تصل إلى 180 كم في الساعة.

وقال: تم تأسيس شركة «لود أوتونومس» الإماراتية في مايو 2023، شركة رائدة في مجال النقل الجوي المتقدم، بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الشحن الجوي في المنطقة.

حيث تركز الشركة على تطوير الطائرات دون طيار «UAVs» الهجينة ذات الإقلاع والهبوط العمودي، لتعيد صياغة مستقبل قطاع اللوجستيات عبر الدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والمتطلبات التشغيلية الواقعية.

وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية يعكس التعاون والثقة المتزايدة في «لود أوتونومس» وفي طائرة «هيلي» بوصفها منصة شحن جوي ذاتي متقدمة وقابلة للتوسّع، تم تصميمها وتطويرها في دولة الإمارات، بما يعزز حضور الابتكار في قطاع الطيران المتقدم على المستوى الدولي.

وأكد أن الشركة تستهدف معالجة القصور في أنظمة الشحن الجوي، وتصميم وتطوير وتشغيل أنظمة مستقلة قادرة على تمكين حركة الشحن على نطاق عالمي، وتوفر خدمات الشحن الجوي وعمليات نقل مستدام دون الاعتماد على مطارات أو بنى تحتية أرضية باهظة أو معقدة.

سوق الشحن

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «لود أوتونومس»: قيمة سوق الشحن الجوي العالمي في عام 2024 حوالي 145 مليار دولار، وينمو بنسبة 5% سنوياً، ما يعني أن الرقم سوف يصل إلى 216 مليار دولار عام 2035 وهذا يكشف مستقبل سوق الشحن الجوي العالمي.

وتابع: العالم يتغير بسرعة والتجارة الإلكترونية تتوسع بشكل غير مسبوق، وعمليات الشحن الجوي لا بد أن تواكب التطور، والهدف أن يتمكن المتعامل من استلام الشحنة بسرعة.

وأكد أن: «30% من التجارة العالمية يتم نقلها بالشحن الجوي، ولكن هناك مشكلة أن الشحن السريع غير فعال ويعتمد على المطارات ويتم إهدار الكثير من الوقت، والشركات في سباق مع الوقت لتحقيق النقل السريع. وإن نقل الشحنة يمر بمراحل كثيرة بالنقل من المستودعات إلى المطارات ثم يتم النقل الجوي.

نحن فخورون بالإنجازات التي تحققت في وقت قياسي، في البداية أسسنا شركة، وأسسنا فريق عمل يضم نحو 50 موظفاً متخصصاً في صناعة تكنولوجيا متطورة تخدم العمليات اللوجستية وتشغيل الطائرات بدون طيار. وقمنا بتصميم وصناعة الطائرة في هذه الفترة الزمنية، وفي تقديري فإن «هيلي» أول طائرة بدون طيار فخر الإمارات».

راشد المناعي:

