«طيران الإمارات» ترفع رحلاتها إلى اليابان لـ 28 رحلة أسبوعياً

كشفت «طيران الإمارات» عن توسيع عملياتها في اليابان عبر إطلاق رحلة يومية ثانية إلى مطار طوكيو ناريتا اعتباراً من 1 مايو، في خطوة تعكس التزام الناقلة بتعزيز شبكة وجهاتها في شرق آسيا وتلبية الطلب المتنامي على السفر بين اليابان ومختلف أنحاء العالم.

ومع إضافة الرحلة الجديدة، سترتفع عمليات «طيران الإمارات» إلى اليابان إلى 28 رحلة أسبوعياً، موفّرة أكثر من 22500 مقعد أسبوعياً من وإلى اليابان عبر 3 وجهات رئيسية هي طوكيو ناريتا وطوكيو هانيدا وأوساكا، ما يمنح المسافرين خيارات أوسع ومرونة أكبر في التخطيط لرحلاتهم.

وبحسب جدول رحلات الناقلة سيتم تشغيل الرحلة الجديدة بطائرة بوينغ 777-300ER مُحدَّثة، تضم 4 درجات سفر مع مقصورات داخلية بتصاميم عصرية. وتوفر الطائرة 260 مقعداً في الدرجة السياحية، و24 مقعدًا في الدرجة السياحية الممتازة، و40 مقعداً في درجة رجال الأعمال بتوزيع 1-2-1، إضافة إلى ثمانية أجنحة في الدرجة الأولى.

وأكدت «طيران الإمارات» أن الرحلة اليومية الثانية ستعزز فرص السفر متعدد الوجهات، مع إتاحة ميزة التوقف في دبي، إلى جانب تحسين الربط الجوي للمسافرين القادمين من أوروبا والشرق الأوسط والمتجهين إلى اليابان، وكذلك تسهيل مواصلة الرحلات إلى وجهات رئيسية في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وتكتمل تجربة السفر على متن الطائرة بتقديم مأكولات مستوحاة من المطبخ الياباني، من بينها وجبات كايسيكي، إلى جانب إتاحة أكثر من 6500 قناة ترفيهية عند الطلب عبر نظام «ice» الحائز على جوائز، والذي يوفر محتوى متنوعاً يشمل الأفلام والمسلسلات والبرامج الوثائقية والموسيقى والبودكاست، مع مجموعة مختارة من المحتوى الياباني.

وفي إطار تعزيز خدماتها للعملاء المميزين، وسّعت «طيران الإمارات» عروضها في اليابان عبر توفير خدمة السائق الخاص لعملاء الدرجات المميزة في مطار ناريتا، مع خطط لتوسيع الخدمة إلى مطار أوساكا اعتباراً من 1 مارس.

وتخدم «طيران الإمارات» اليابان منذ عام 2002، وتشغّل حالياً رحلات يومية إلى طوكيو ناريتا وطوكيو هانيدا وأوساكا، مع توفير منتج الدرجة السياحية الممتازة على متن أسطول يضم طائرات بوينغ 777 وإيرباص A380.

كما توفر الناقلة ربطاً داخلياً موسعاً داخل اليابان من خلال شراكاتها مع الخطوط الجوية اليابانية (JAL) وشركة All Nippon Airways، ما يتيح الوصول إلى 36 وجهة تشمل 26 وجهة داخلية و10 وجهات إقليمية، ويمنح المسافرين مرونة أكبر وخيارات ربط أكثر سلاسة داخل اليابان وخارجها.