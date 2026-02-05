دبي تدرس توسيع مبادرة «تملك عقارك الأول» لتشمل الزوار وغير المقيمين

مؤشرات يناير التاريخية ترسم ملامح عام عقاري قوي وقياسي في دبي

استقطاب 100 شركة تكنولوجيا عقارية جديدة لترسيخ مكانة الإمارة عالمياً

كشف ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها أحد أكثر أسواق العقار ديناميكية ونضجاً على مستوى العالم، مدعومة بتسارع تبني التكنولوجيا، ومرونة الأطر التنظيمية، وتنامي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، فقد عكست مؤشرات شهر يناير بداية قوية لعام 2026، مع تسجيل أداء قياسي يعزز التوقعات بعام عقاري استثنائي، ويؤكد اقتراب السوق من تحقيق مستهدف التريليون درهم قبل الموعد المحدد، في انعكاس مباشر لقوة الطلب واتساع قاعدة المستثمرين.

وقال المري في تصريحات صحفية على هامش فعاليات مؤتمر «بروبتيك كونيكت»، التي انطلقت، أمس، في دبي، أنه في موازاة الأداء السوقي، تمضي دبي في بناء منظومة عقارية مستقبلية، ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا، عبر استهداف استقطاب 100 شركة تكنولوجيا عقارية جديدة، وتعزيز دور الحلول الرقمية في رفع الكفاءة، وتسريع الإجراءات وخفض التكاليف، مشيراً إلى أن الإمارة تدرس توسيع مبادرة «تملك عقارك الأول»، لتشمل الزوار وغير المقيمين، في خطوة تعكس مرونة السياسات العقارية واستجابتها للتحولات العالمية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام شرائح أوسع من المستثمرين للانخراط في سوق دبي العقاري.

وتفصيلاً أكد المري أن مؤتمر «بروبتيك كونيكت» يمثل محطة محورية في مسيرة تطوير القطاع العقاري في الإمارة، تعكس توجه دبي نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا العقارية، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية القطاع العقاري 2033.

وأوضح المري، خلال مشاركته في المؤتمر، أن أهمية الحدث تنبع من دوره في إبراز أثر التكنولوجيا العقارية على القطاع، لا سيما في دبي، التي تختلف تجربتها عن باقي الدول العربية، من حيث سرعة تبني الحلول الرقمية، وبناء منظومة متكاملة، تربط الجهات الحكومية بالقطاع الخاص والشركات الناشئة.

وأشار إلى أن إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لمبادرة PropTech Hub جاء ضمن نهج واضح لدعم الشركات الناشئة، بالتعاون مع القطاع الخاص، والانفتاح على التجارب العالمية، موضحاً أن الدائرة عقدت شراكة استراتيجية مع PropTech Connect في لندن، وتمت استضافتهم في دبي، والإعلان عن تنظيم القمة في هذا التوقيت.

وأضاف أن نتائج القمة فاقت التوقعات، حيث كان المستهدف استقطاب 3,000 مشارك، إلا أن عدد المسجلين تجاوز 4,000 مشارك، بمشاركة أكثر من 300 متحدث من الخبراء، يشكل القادمون من خارج الدولة ما يزيد على 50% منهم، نظراً لامتلاك الشركاء قاعدة بيانات واسعة في أوروبا وأسواق عالمية أخرى.

وأوضح أن الحدث يشهد مشاركة 70 منصة عرض، إلى جانب تنظيم نحو 12 ألف اجتماع وورشة عمل على مدار يومين، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ خطة إعلامية وتسويقية مشتركة مع الشركاء على مدى عدة أشهر، لضمان نجاح القمة.

ولفت المري إلى أن توقيت القمة المتزامن مع فعاليات كبرى تشهدها دبي، مثل القمم الحكومية، أتاح للزوار القادمين من الخارج الاستفادة من أكثر من فعالية في آن واحد، سواء في الاستثمار العقاري أو السياحة أو حضور المؤتمرات الاقتصادية، مؤكداً أن هذا التكامل يعزز من جاذبية دبي عالمياً.

وفيما يتعلق بحاضنات الأعمال أوضح أن دائرة الأراضي والأملاك أطلقت، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، عدداً من الحاضنات المتخصصة في التكنولوجيا العقارية، من بينها حاضنات في مركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للسيليكون، ضمن برنامج متكامل لتدريب الشركات الناشئة وتزويدها بكل التسهيلات اللازمة.

وأشار إلى أن مبادرة «ريس» (REES)، التي أطلقت في العام 2024 تعد إحدى الركائز الأساسية لمنظومة التكنولوجيا العقارية، حيث تتيح للشركات الناشئة، سواء من داخل الدولة أو خارجها، عرض أفكارها أمام الخبراء والمستثمرين، ودراسة هذه الأفكار من قبل مختصين، مع إمكانية تبنيها، والحصول على التمويل.

وأكد أن الهدف من هذه المبادرات هو توظيف التكنولوجيا العقارية لتسريع الإجراءات، وخفض التكاليف، ورفع كفاءة العمل، بما يسهم في تعزيز مساهمة دبي في مجال التكنولوجيا العقارية عالمياً.

وفي رده على سؤال حول أثر التكنولوجيا العقارية على القطاع أوضح المري أن استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات البناء والإدارة يسهم في خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين الكفاءة، وتقليل الاعتماد على الموارد البشرية دون الاستغناء عنها، بل من خلال تعزيز الرقابة والتحكم.

وأشار إلى أن الدائرة أطلقت سابقاً برنامج التقييم العقاري الذكي، المعتمد على تحليل ملايين البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي مكن من إصدار شهادات التقييم خلال ثوانٍ معدودة، محققاً وفورات كبيرة في الوقت والتكلفة.

40 ألف شخص في مبادرة «المشتري الأول»

وتطرق المري إلى مبادرة «المشتري الأول»، التي أطلقت، بالتعاون مع القطاع الخاص ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، موضحاً أنها تتيح للمقيمين فرصة تملك أول عقار لهم، من خلال خصومات يقدمها المطورون، وتسهيلات تمويلية من البنوك، وأعلن عن دخول ثمانية مطورين عقاريين جدد، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.

وأوضح أن عدد المسجلين في المبادرة تجاوز 40 ألف شخص حتى تاريخه، مشيراً إلى وجود اهتمام متزايد من المستثمرين والمطورين، ومؤكداً أن المبادرة مرشحة لاستقطاب شريحة أكبر في مراحلها المقبلة.

وأضاف أن التسجيل في المبادرة يتطلب حالياً أن يكون المتقدم مقيماً، ويحمل هوية الإمارات، عبر التسجيل باستخدام «UAE Pass»، على أن يتم لاحقاً دراسة إدخال فئات جديدة، مثل غير المقيمين والزوار، بعد الانتهاء من بحث آليات التسجيل والتحقق.

وحول أداء السوق العقاري أكد المري أن دبي اقتربت من تحقيق مستهدف التريليون درهم قبل الموعد المحدد، مشيراً إلى أن الأرقام المسجلة فاقت التوقعات، وأن شهر يناير سجل مؤشرات تاريخية.

129 ألف مستثمر جديد

وأوضح أن عدد المستثمرين الجدد ارتفع بنحو 129 ألف مستثمر، بفضل التسهيلات الكبيرة في الإجراءات، والخدمات الرقمية المتاحة على مدار الساعة، مؤكداً أن الدائرة تعمل بالتعاون مع شركائها لتقديم الخدمات خارج أوقات الدوام التقليدية، بما يتماشى مع متطلبات الجيل الجديد.

وفيما يتعلق بتوقعات السوق خلال العام الجاري أكد المري أن المؤشرات الأولية، لا سيما نتائج شهر يناير، تعكس بوادر عام قوي وقياسي، مشيراً إلى أن الأداء المتوقع سيكون أفضل من المتوسط المسجل في السنوات السابقة.

كشف المري أن من أبرز أهداف منظومة التكنولوجيا العقارية في دبي استقطاب أكثر من 100 شركة ناشئة ومكتب جديد لتأسيس مقراتها في الإمارة، ضمن مستهدفات واضحة، تم وضعها من خلال حاضنات الأعمال ومبادرات الـ PropTech.

وأوضح أن عدداً من الشركات بات جاهزاً بالفعل لتأسيس أعماله في دبي، ويجري حالياً استكمال إجراءات التراخيص، مؤكداً أن اختيار هذه الشركات سيتم وفق معايير محددة، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، دعماً لتوجه دبي نحو أن تكون مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا العقارية.