نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية لـ «البيان»: غرف دبي تبني جسور الأعمال عالمياً عبر شبكة من 38 مكتباً خارجياً

أكد سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، أن شبكة المكاتب الخارجية التي أطلقتها غرف دبي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تشكل ركيزة أساسية لتمكين الشركات المحلية من التوسع في الأسواق العالمية وفق احتياجاتها وخططها التوسعية.

وأوضح الشامسي، في تصريح خاص لـ«البيان»، أن شبكة المكاتب الخارجية توفر للشركات المحلية دعماً لوجستياً واستشارياً متكاملاً، إلى جانب فتح قنوات تواصل مباشرة مع الأسواق الدولية، بما يعزز قدرتها على النمو خارجياً، وفي الوقت ذاته تسهم هذه المكاتب في دعم الشركات الأجنبية الراغبة في تأسيس أعمالها في دبي والانضمام إلى منظومة الاقتصاد المحلي، فضلاً عن تمكين الشركات من بناء شراكات دولية تعزز استدامة أعمالها.

وأشار إلى أن غرف دبي تمتلك حالياً 38 مكتباً خارجياً تمثل الإمارة تجارياً في مختلف الأسواق العالمية، مع خطط طموحة لرفع هذا العدد إلى 50 مكتباً بحلول عام 2030، بما يعزز حضور دبي الدولي ويدعم توسع مجتمع الأعمال.

ولفت إلى أن جهود غرف دبي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، حيث نجحت خلال العام الماضي في استقطاب 373 شركة جديدة من مختلف أنحاء العالم، محققة نمواً بنسبة 80% مقارنة بالأعوام السابقة، من بينها 64 شركة متعددة الجنسية، ما يعكس جاذبية بيئة الأعمال في دبي وثقة المستثمرين الدوليين باقتصادها.

وأكد الشامسي أهمية الدور الذي تضطلع به المكاتب الخارجية في دعم الشركات المحلية وتعزيز توسعها في الأسواق العالمية، إلى جانب استقطاب الشركات الأجنبية للانضمام إلى مجتمع الأعمال في دبي، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.

وفي هذا السياق، أوضح أن غرف دبي تنفذ عدداً من المبادرات النوعية لدعم التوسع الدولي، من أبرزها مبادرة «آفاق جديدة»، التي ترافق الشركات إلى مجموعة من الأسواق العالمية، من خلال تنظيم زيارات سنوية إلى نحو ثماني دول لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتنظيم اجتماعات ثنائية مع نظرائها في تلك الأسواق، بالتعاون مع الغرف التجارية الدولية والشركاء الاستراتيجيين.

وأضاف أن غرف دبي تنظم كذلك مؤتمر «دبي للأعمال» مرتين سنوياً في عدد من العواصم العالمية لتعزيز فرص الشراكات الاستثمارية والتجارية، مشيراً إلى أن آخر نسخة من المؤتمر التي أقيمت في نيويورك كانت الأكبر خارج دبي، بمشاركة 85 من قادة الأعمال وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، وشهدت مناقشة فرص استثمارية واعدة وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال العالمي.

وأكد أن شبكة المكاتب التمثيلية الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية تلعب دوراً محورياً في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية وتمكين الشركات العاملة في دبي من التوسع عالمياً، بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة تعزز تنافسية دبي وترسخ ريادتها بين أهم مراكز المال والأعمال في العالم.