81 % حصة دبي من مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بالدولة

سجّلت دبي خلال عام 2025 أداءً لافتاً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة بعدما استحوذت على 1202 مشروع تمثل نحو 81 % من إجمالي عدد المشاريع المعلنة في الإمارات وعددها 1491 مشروعاً، لتكون بذلك ثاني أكبر مدينة في العالم من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة.

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة المعلنة إلى الإمارات 33.16 مليار دولار خلال 2025، لتحتل الدولة المرتبة العاشرة عالمياً من حيث تدفقات رأس المال الاستثماري الأجنبي المباشر مسجلة نمواً سنوياً قوياً بنسبة 78 % مقارنة بنحو 18.66 مليار دولار في عام 2024.

كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد المشاريع الجديدة المعلنة للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد أن ارتفع عددها بنسبة 10.7 % على أساس سنوي ليصل إلى 1491 مشروعاً، ما يعكس استمرار اتساع قاعدة اهتمام المستثمرين الدوليين وتنوعها.

وعلى مستوى الإمارات، واصلت دبي تصدرها وجهة رئيسة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، لتكون ثاني أكبر مدينة عالمياً من حيث عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة مستقطبة 1202 مشروع تمثل نحو 81 % من إجمالي المشاريع.

في المقابل، برزت رأس الخيمة أكبر مستقطب للاستثمارات من حيث القيمة الرأسمالية، بعدما جذبت 10.61 مليارات دولار عبر 17 مشروعاً، ما وضعها في المرتبة السادسة عالمياً من حيث تدفقات رأس المال الاستثماري الأجنبي المباشر.

مدفوعة بمشروع محوري في قطاع التصنيع الذكي بقيمة 10 مليارات دولار لشركة «Erisha E Mobility» الهندية. أما أبوظبي، فقد استقطبت 180 مشروعاً بقيمة 5.19 مليارات دولار، في حين جذبت الشارقة 46 مشروعاً بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار.

وخلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، استقطبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة تراكمية 98.4 مليار دولار توزعت على 5603 مشاريع، مسجلة معدل نمو سنوياً مركباً قدره 32.3 % في قيمة تدفقات رأس المال المُعلنة.

وفي الوقت ذاته، ارتفع عدد الشركات الأجنبية المستثمرة في الدولة من 491 شركة في عام 2021 إلى 1440 شركة في 2025، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات فقط، ما يعكس توسعاً سريعاً في قاعدة المستثمرين الأجانب النشيطين بالإمارات، وترسيخ مكانتها إحدى الوجهات العالمية الأسرع نمواً في استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل.

الدول المصدّرة

وتصدرت الهند قائمة الدول المصدّرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة إلى الإمارات في 2025 بإجمالي تدفقات رأسمالية 12.58 مليار دولار عبر 275 مشروعاً مدفوعة بشكل رئيس بمشروع التصنيع الذكي الضخم لشركة «Erisha E Mobility» في رأس الخيمة بقيمة 10 مليارات دولار.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات الرأسمالية بضخ 10.3 مليارات دولار عبر 219 مشروعاً بدعم من توسعة مركز بيانات «مايكروسوفت» بقيمة 5.5 مليارات دولار، إلى جانب مشروع «ستارغيت» للذكاء الاصطناعي في أبوظبي.

وتصدرت المملكة المتحدة عدد المشاريع المنفذة بواقع 291 مشروعاً، جاءت قيمة الاستثمارات أقل نسبياً عند 1.16 مليار دولار، ما يعكس تركزها في مشاريع خدمية وتكنولوجية متوسطة وصغيرة الحجم.

كما ساهمت الصين باستثمارات بلغت 1.27 مليار دولار عبر 45 مشروعاً، فيما ضخت فرنسا نحو 1.17 مليار دولار من خلال 51 مشروعاً، وسجلت الكويت استثمارات بقيمة 962.8 مليون دولار عبر 7 مشاريع، في حين استثمرت هونغ كونغ نحو 777.8 مليون دولار عبر 28 مشروعاً، وقدمت ألمانيا استثمارات بلغت 702.7 مليون دولار موزعة على 56 مشروعاً.

قطاعات

واستحوذ قطاع تصنيع السيارات، وقطاع الاتصالات، على الحصة الأكبر من حيث قيمة الاستثمارات الرأسمالية، في حين تصدر قطاع خدمات الأعمال من حيث عدد المشاريع. وجذب قطاع تصنيع السيارات أعلى حجم من الاستثمارات الرأسمالية بقيمة 10.29 مليارات دولار، رغم اقتصاره على خمسة مشاريع.

ويعود ذلك بالكامل إلى مشروع مجمع «Erisha E Mobility» في رأس الخيمة على مساحة 25 مليون قدم مربعة، ومن المقرر أن يضم أكثر من 150 صناعة متخصصة في السيارات الكهربائية، وتقنيات الهيدروجين، وأشباه الموصلات.

وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية من حيث قيمة الاستثمارات، بإجمالي 9.93 مليارات دولار موزعة على 40 مشروعاً، ما يعكس الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات وبنى الذكاء الاصطناعي من شركات عالمية كبرى، من بينها مايكروسوفت و«أوبن أيه آي» و«علي بابا كلاود» وغيرها.

واحتل قطاع النقل والتخزين المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 2.25 مليار دولار عبر 101 مشروع، تلاه القطاع العقاري باستثمارات قدرها 1.88 مليار دولار موزعة على 62 مشروعاً، ثم قطاع خدمات الأعمال باستثمارات بلغت 1.13 مليار دولار عبر 418 مشروعاً.

ومن حيث عدد المشاريع، تصدر قطاع خدمات الأعمال القائمة بـ418 مشروعاً ما يمثل 28 % من إجمالي المشاريع، مدفوعاً بنشاط قوي في الاستشارات، والخدمات المهنية، وإدارة النفايات، كما استقطب قطاع البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات 304 مشاريع بقيمة استثمارية 936.4 مليون دولار، في حين جذب قطاع الخدمات المالية 141 مشروعاً بإجمالي استثمارات 675.8 مليون دولار.

الاستثمار الخارجي

وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً كمصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة خلال 2025 بضخ استثمارات 109.23 مليارات دولار موزعة على 365 مشروعاً، متقدمة على معظم الاقتصادات الكبرى، وجاءت خلف الولايات المتحدة التي سجلت 237 مليار دولار، وتايوان التي بلغت استثماراتها 110 مليارات دولار.

ويمثل 2025 سنة قياسية للاستثمار الخارجي الإماراتي، حيث قفزت الاستثمارات الرأسمالية الصادرة بنسبة 51 % مقارنة بعام 2024 الذي سجل 72.31 مليار دولار، ما يعكس تسارعاً ملحوظاً في توسع الشركات الإماراتية عالمياً.

وخلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، استثمرت الشركات الإماراتية ما مجموعه 355.08 مليار دولار عبر 1572 مشروعاً حول العالم، مسجلة معدل نمو سنوي مركب يقارب 58 % في قيمة الاستثمارات الصادرة، الأمر الذي يؤكد اتساع الحضور الاستثماري العالمي للإمارات وتحولها إلى لاعب رئيس في تدفقات الاستثمار طويلة الأجل على المستوى الدولي.

فرنسا والولايات المتحدة

وتصدرت فرنسا قائمة الوجهات المستقبِلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الإمارات خلال 2025، باستقطابها استثمارات بقيمة 44.09 مليار دولار عبر خمسة مشاريع فقط، مدفوعة بمشروع مجمع مراكز البيانات الضخم الذي تنفذه شركة «MGX» لإدارة الصناديق.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 27.86 مليار دولار موزعة على 36 مشروعاً، منها استثمار شركة «داماك» 20 مليار دولار في مراكز البيانات، إلى جانب استثمارات أخرى في قطاع المعادن وأشباه الموصلات والطاقة المتجددة.

كما استقطبت جورجيا استثمارات بقيمة 6.02 مليارات دولار عبر أربعة مشاريع، فيما جذبت أوغندا 4.18 مليارات دولار من خلال أربعة مشاريع أيضاً، في حين بلغت الاستثمارات الإماراتية في المملكة المتحدة نحو 3.56 مليارات دولار عبر 12 مشروعاً.

