نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية لـ«البيان»: «طيران الإمارات» تعانق العالم بـ 162 شراكة وتصل لـ 1785 وجهة

أكد عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، إن الناقلة نجحت حتى اليوم في بناء أكثر من 162 شراكة استراتيجية مع شركات طيران حول العالم، من بينها فلاي دبي، وكانتاس، ويونايتد إيرلاينز، وإير كندا وغيرها، الأمر الذي مكنها من توسيع شبكة الوصول إلى نحو 1785 محطة حول العالم عبر نظام الربط الثنائي للمدن.

وقال كاظم: إن الشراكات التي وقعتها طيران الإمارات تأتي ضمن سياسة طيران الإمارات التوسعية للوصول إلى وجهات ومدن لا تخدمها الناقلة بشكل مباشر، بما في ذلك المدن الثانوية والصغيرة، مؤكداً أن التعاون مع شركات الطيران الشريكة عزز من كفاءة شبكة الربط العالمية.

وفيما يتعلق بأداء الحركة الجوية والطلب، أشار كاظم إلى أن الأداء خلال الأشهر الأربعة الماضية كان قوياً جداً على صعيد الطلب وحركة السفر من وإلى دبي، سواء على الرحلات المباشرة أم عبر الترانزيت، لافتاً إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على مختلف درجات السفر، بما فيها الأولى ودرجة رجال الأعمال والسياحية الممتازة.

وأضاف أن شهري ديسمبر ويناير شهدا مستويات قياسية من الطلب إلى دبي، حيث استحوذت دبي على نحو 45% من إجمالي الطلب على رحلات طيران الإمارات، مقارنة بنسب سابقة كانت تصل إلى 30% من المسافرين على رحلات الناقلة تكون وجهتهم الأولى دبي مقابل 70% من المسافرين ترانزيت، وهو ما يعكس الجاذبية المتنامية لدبي وجهة سياحية عالمية.

وعزا كاظم هذا النمو إلى تنوع الفعاليات والمعارض والأنشطة الترفيهية والرياضية التي تستضيفها دبي، خصوصاً خلال موسم الشتاء، مؤكداً أن التوقعات للأشهر المقبلة حتى نهاية السنة المالية إيجابية ومستقرة على الوتيرة نفسها.

وحول الطلب خلال شهر رمضان، أوضح أن الشهر يشهد عادة انخفاضاً نسبياً في الحركة، إلا أن تزامنه هذا العام مع الموسم الشتوي، إلى جانب الحملات الترويجية التي تبرز خصوصية التجربة السياحية الرمضانية في دبي، أسهم في تغيير الصورة النمطية، لا سيما في الأسواق الأوروبية، حيث بدأ يظهر طلب سياحي متنامٍ خلال الشهر الفضيل.

وقال: إن طيران الإمارات تتوقع طلباً جيداً خلال رمضان، وإن لم يكن بمستويات الذروة المسجلة في ديسمبر ويناير، مشيراً إلى استمرار المؤشرات الإيجابية على أداء الناقلة خلال الفترة المقبلة.

وعززت طيران الإمارات استراتيجيتها لترسيخ حضورها العالمي وتوسيع نطاق وجودها عبر القارات الست، وذلك من خلال توقيع شراكات جديدة مع شركات الطيران ومشغلي السكك الحديدية والتنقل الجوي، لتوفير خيارات متعددة من الوجهات، وتعزيز الاتصال والوصول السلس للمسافرين

وتواصل طيران الإمارات تعظيم الاستفادة من قوة شبكات الخطوط التكميلية لشركائها، كجزء من التزامها بمساعدة عملائها على الوصول إلى كل ركن من أركان العالم بأسهل طريقة ممكنة.