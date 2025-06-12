100 مليار درهم الإيرادات السنوية لقطاع الفرانشايز في الإمارات

كشفت نور التميمي، رئيسة رابطة الإمارات للفرانشايز (الامتياز التجاري) عن أن إيرادات قطاع الامتياز التجاري في الإمارات تقدر بنحو 100 مليار درهم سنوياً، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 15%. جاء ذلك خلال احتفال نظمته رابطة الإمارات للفرانشايز، بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومجلس سيدات أعمال أبوظبي.

وأكدت نور التميمي - في كلمتها - أن الفرانشايز يمثل أداة عملية لتنمية الأعمال من خلال نموذج يساعد رواد الأعمال في العمل ضمن منظومة تشغيلية متكاملة، تتيح لهم الاستفادة من المعرفة، والتدريب، والدعم المؤسسي.

وقالت لـ«البيان»: إن الإمارات توفر بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات في قطاع الامتياز التجاري، مشيرة إلى أن الشركات العالمية تبحث عن بيئة آمنة وأيدي عاملة وفرص كبيرة للنمو.

وأكدت أن الدولة توفر بيئة تشريعية تسهل الاستثمار. وأشار إلى أن رابطة الإمارات للفرانشايز تقوم بدور مهم في ذلك من خلال تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الهادفة إلى تمكين العلامات التجارية الإماراتية من التوسع محلياً وعالمياً. وأضافت أن إعادة إطلاق الهوية المؤسسية للرابطة نقطة تحوّل مهمة، مشيرة إلى حصول الرابطة على الاعتراف الرسمي من المجلس العالمي للفرانشايز، لتكون الممثل المعتمد لدولة الإمارات في هذا المحفل الدولي.

وأكد سلطان الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وعضو مجلس إدارة الرابطة، ضرورة نشر ثقافة الامتياز التجاري في دولة الإمارات ودعم رواد الأعمال للاستثمار في قطاع الامتياز التجاري، مشيراً إلى أن الاحتفال بيوم الفرانشايز العالمي يتميز بأهمية خاصة هذا العام، بالتزامن مع تسارع جهود الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز عالمي، كما يعكس الزخم المتزايد داخل مجتمع الأعمال للاستفادة من الفرانشايز كوسيلة للابتكار، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

فرص عمل

وأكد ماهر طارش العليلي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ونائب رئيس مجلس إدارة الرابطة لـ«البيان»، أن رابطة الإمارات للفرانشايز تسعى لخلق المزيد من الفرص لرواد الأعمال بهدف المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني واستقطاب العلامات التجارية العالمية، وخلق فرص عمل في القطاعات غير النفطية، مثل التجزئة، والأطعمة والمشروبات، والتعليم، والخدمات. كما يدعم أولويات الدولة المتعلقة بنمو القطاع الخاص والابتكار، مع تعزيز التوسع المستدام ونقل المعرفة.

وأكد سيمون بارثولوميو، الأمين العام للمجلس العالمي للفرانشايز في كلمة مسجلة، أهمية مجتمع الامتيازات العالمي وإسهامه في المشهد الاقتصادي الدولي، وتعزيز مستوى الوعي بأهمية دور الامتياز التجاري في تشكيل اقتصاداتنا الحديثة.

وبلغت الإيرادات العالمية للفرانشايز أكثر من 6 تريليونات درهم. وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تُقدّر القيمة الإجمالية للسوق بما يزيد على 120 مليار درهم. ويضم القطاع أكثر من مليوني شركة فرانشايز حول العالم، توفّر فرص عمل لما يزيد على 19 مليون شخص، مما يعكس دوره الحيوي في دعم الاقتصادات وتعزيز ريادة الأعمال.