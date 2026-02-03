اقتصادية رأس الخيمة تنفذ 43.2 ألف زيارة رقابية على المنشآت التجارية في 2025

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تنفيذ 43254 زيارة ميدانية رقابية على المنشآت التجارية في مختلف مناطق الإمارة خلال 2025، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز بيئة الأعمال، وضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المعمول بها، ودعم استدامة النشاط الاقتصادي.

وقال فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة: استهدفت الزيارات الميدانية متابعة التزام المنشآت بالاشتراطات القانونية والتنظيمية، والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات التجارية التي تسهم في حماية حقوق المستهلكين، ورفع مستوى الكفاءة والجودة في الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن الدائرة سجلت 5827 معاينة ميدانية، شملت التحقق من التراخيص والأنشطة التجارية، ورصد الملاحظات، وتقديم الإرشادات والتوجيهات اللازمة لأصحاب المنشآت، بما يعزز ثقافة الامتثال الطوعي، ويسهم في تطوير الأداء التجاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد أن تكثيف الزيارات الرقابية يعكس حرص الدائرة على تعزيز الانضباط في الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان التزام المنشآت بالقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة التجارية، مؤكداً أن فرق الرقابة تعمل وفق خطط مدروسة وآليات حديثة تسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، وتحقيق أعلى مستويات الامتثال.

وأضاف: تواصل الإدارة تطوير أساليب الرقابة الميدانية، وتعزيز الشراكة مع أصحاب المنشآت التجارية، بما يدعم خلق بيئة تجارية آمنة وجاذبة للاستثمار، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة رأس الخيمة.

مؤكداً أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدائرة الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ الثقة ببيئة الأعمال، ودعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين الرقابة والتوعية، بما ينسجم مع رؤية الإمارة المستقبلية.