الفجيرة الوطنية للتأمين توظف 80 مواطناً ومواطنة

تواصل شركة الفجيرة الوطنية للتأمين، تعزيز جهودها في دعم وتطوير الكفاءات الإماراتية داخل القطاع التأميني، في خطوة تنسجم مع توجهات مصرف الإمارات المركزي، وتتماشى مع سياسات الدولة الرامية إلى تمكين الموارد الوطنية، وبناء منظومة مالية قادرة على مواكبة متطلبات النمو الاقتصادي.

وأوضحت الشركة أنها نجحت في توظيف وتأهيل أكثر من 80 مواطنة ومواطناً ضمن كوادرها، ما يعكس التزامها بالاستثمار في العنصر البشري الإماراتي، باعتباره ركيزة أساسية لاستدامة وتنافسية صناعة التأمين. ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال الشركة بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وهي مسيرة شهدت توسعاً مستمراً في خدماتها، وبناء قاعدة عملاء راسخة.

وأكد أنطوان المعلولي الرئيس التنفيذي للشركة، أن التوطين يمثل محوراً رئيساً في النمو المؤسسي، قائلاً: إن سياسة التوطين تشكل أولوية استراتيجية في عملنا، حيث نحرص على استقطاب الكفاءات الوطنية، وتطوير مهاراتها لتمكينها من قيادة التحول في القطاع التأميني. وهذا التزام نعتز به، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة.

وأشار إلى أن الاحتفال بمرور خمسة عقود على تأسيس الشركة، يمثل محطة مهمة لتجديد الالتزام بمواصلة مسيرة التطوير والابتكار في تقديم حلول تأمينية متكاملة، بما يتوافق مع احتياجات السوق وتطلعات المجتمع، لتقدم مجموعة واسعة من المنتجات التأمينية، تشمل حلول التأمين الصحي، التي تجمع بين التغطيات الطبية وتسهيلات إجراءات الإقامة، ما ساهم في تعزيز نمو قاعدة عملائها، على مدى نصف قرن من العمل المتواصل.

وتؤكد الشركة أنها ماضية في توسيع نطاق برامج التوطين وتطوير القدرات الوطنية، باعتبارها عنصراً حيوياً في دعم استدامة القطاع التأميني، وتعزيز دوره رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.