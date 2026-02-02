التعليم والتكنولوجيا يقودان نمو التوظيف في الإمارات

يقود قطاعا التعليم والتكنولوجيا موجة النمو في سوق العمل بدولة الإمارات، في وقت تشهد فيه أسواق عمل كبرى في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية تراجعاً في معدلات التوظيف، ووفق بيانات حديثة صادرة عن «لينكدإن» سجل التوظيف في الإمارات نمواً خلال نوفمبر 2025، على عكس الاتجاه السائد في عدد من المناطق العالمية، ما يعكس متانة السوق المحلي وقدرته على الحفاظ على زخم التوظيف رغم التحديات الاقتصادية الدولية.

وكشف تقرير الخريطة الاقتصادية الصادر عن لينكدإن لشهر نوفمبر 2025 أن التوظيف في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية سجل انخفاضاً سنوياً بنسبة 6.9%، وهو أدنى معدل تراجع يسجل هذا العام، ورغم التحسن النسبي لا تزال معدلات التوظيف في المنطقة أقل من مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 16.5%، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه أسواق العمل في عدد من الاقتصادات العالمية.

وفي هذا السياق الإقليمي أظهرت الإمارات أداءً أكثر تماسكاً مقارنة بباقي الدول في المنطقة، فقد سجل التوظيف في الدولة نمواً بنسبة 2.3% على أساس سنوي خلال نوفمبر، ما يعزز مكانتها أحد أكثر أسواق العمل استقراراً ضمن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

وجاء النمو مدفوعاً بأداء سنوي قوي في عدد من القطاعات الرئيسية، على رأسها قطاع التعليم بنمو بلغ 15.7%، يليه قطاع التكنولوجيا والإعلام والمعلومات بنسبة 12.7%، وقطاع العقارات وخدمات تأجير المعدات بنسبة 11.7%، وقطاع التجزئة بنسبة 10.7%، وتعكس النتائج استمرار الطلب على المواهب عبر قطاعات معرفية و استهلاكية متنوعة.

وفيما يخص أنماط العمل المرنة شكلت الوظائف الهجينة 17.9% من إجمالي الوظائف الشاغرة، و8% من إجمالي طلبات التوظيف، فيما مثلت الوظائف عن بعد 3.6% من الوظائف الشاغرة مقابل 5.9% من طلبات التوظيف.

وفي ظل تباين أوضاع التوظيف على مستوى الأسواق العالمية يواصل سوق العمل في الإمارات صموده، مدعوماً بتنوع القطاعات الاقتصادية، واستمرار الطلب على الكفاءات، واستقرار نسبي في مواجهة التحديات الإقليمية.