أصول البنوك الإسلامية في الإمارات تقفز 23 %

176.5 مليار درهم الاستثمارات بنمو 12 %

587 ملياراً الائتمان بزيادة 23 %

712 ملياراً الودائع بارتفاع 28.2 %

حافظت الإمارات على مكانتها ثاني أكبر سوق خليجي في أنشطة البنوك الإسلامية، في ظل زخم القطاع المتضمن البنوك الإسلامية ووحدات الصيرفة الإسلامية، بما أسهم في رفع حجم أصوله بأكثر من 23 % على أساس سنوي، وبإضافة 174 مليار درهم أصولاً جديدة خلال عام، حتى نوفمبر من العام الماضي.

ووفق البيانات الصادرة عن البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، فإن البنوك الإسلامية في الإمارات حافظت على المرتبة الثانية خليجياً على صعيد حجم أصول البنوك الإسلامية، بأصولها التي ارتفعت على أساس سنوي من 781 مليار درهم، لتتجاوز 955 مليار درهم في نوفمبر الماضي، أي ما توازي قيمته 260 مليار دولار.

في المقابل، أوضحت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن استثمارات البنوك الإسلامية محلياً نمت بنسبة 12 % وبقيمة إضافية بلغت 19 مليار درهم خلال عام، مرتفعة من رصيد تراكمي 157.5 مليار درهم نهاية نوفمبر 2024 إلى 176.5 مليار درهم في نهاية الفترة نفسها من العام المنقضي.

وأظهرت بيانات «المركزي» بأن زخم النمو في الصيرفة الإسلامية قد طال أيضاً حركة الائتمان والودائع، حيث نما الائتمان على أساس سنوي بدوره لما يتجاوز 23 % أيضاً إلى رصيد تراكمي بلغ 587 مليار درهم.

وكان القطاع الخاص المحلي أكبر المستفيدين بنسبة توازي

65 % من إجمالي الائتمان المصرفي الإسلامي المحلي، وحصل القطاع على تمويلات بقيمة 40 مليار درهم جديدة خلال عام من البنوك الإسلامية العاملة بالدولة، ليرتفع رصيد ائتمانه الإسلامي التراكمي من 340 مليار درهم نوفمبر 2024 لما يتجاوز 380 مليار درهم نهاية نوفمبر 2025.

فيما ارتفعت الودائع المدرجة في البنوك الإسلامية بالإمارات بنسبة 28.2 % خلال عام وبحوالي 157 مليار درهم ودائع جديدة بتلك الفترة، مرتفعة على أساس سنوي من رصيد تراكمي بلغ 555 مليار درهم إلى 712 مليار درهم في نوفمبر 2025.

وشكلت ودائع المقيمين حصة 98 % من إجمالي الودائع بالبنوك الإسلامية في الدولة، وارتفع رصيدها التراكمي بنسبة 27.5 % وبقيمة إضافية بلغت 150 مليار درهم من رصيد تراكمي 548 مليار درهم بنهاية نوفمبر من عام 2024، إلى رصيد تراكمي 698 مليار درهم نوفمبر العام الماضي.