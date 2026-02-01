تخفيض أسعار الوقود في الإمارات خلال فبراير

أقرت لجنة متابعة الأسعار تخفيض جميع مشتقات الوقود في فبراير 2026، للشهر الثاني على التوالي، مسجلة تراجعاً قياسياً، ووافقت اللجنة على تخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 8 و9 فلوس، كما تراجع الديزل بمقدار 3 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يناير 2026، لتصل الأسعار إلى أقل مستوياتها منذ يوليو 2021.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة، على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من أول فبراير 2026، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %.

ونزل سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 8 فلوس من 2.53 درهم في يناير إلى 2.45 درهم في فبراير، كما تراجع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 9 فلوس من 2.42 درهم إلى 2.33 درهم في فبراير، وكذلك نزل لتر بنزين «إي بلس» «91» بمقدار 8 فلوس من 2.34 درهم في يناير إلى 2.26 درهم في فبراير، وكذلك تراجع سعر الديزل بمقدار 3 فلوس لكل لتر من 2.55 درهم في يناير إلى 2.52 درهم في فبراير.

كانت اللجنة قد أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود في يناير 2026، مسجلة تراجعاً قياسياً لم يحدث منذ 53 شهراً، وخفضت البنزين بمقدار يتراوح بين 16 و17 فلساً، بنسبة نزول تتجاوز

6 %، والديزل بمقدار 30 فلساً، وبنسبة نزول تقارب 11 % لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2025.