20 ألف علامة تجارية جديدة بالإمارات في 10 شهور

دخل إلى سوق السلع والخدمات أكثر من 20 ألف علامة تجارية جديدة تم تسجيلها في الإمارات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. ووفق بيانات العلامات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد، ارتفع إجمالي العلامات التجارية العاملة في أسواق الدولة حتى نهاية أكتوبر الماضي إلى 358.3 ألف علامة تجارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة والأنشطة التجارية الحيوية.

وأظهرت النشرة الشهرية للعلامات التجارية المسجلة بالدولة بأن حوالي 1866 علامة تجارية قد سجلت في أكتوبر بمفرده مستكملاً الحركة النشطة التي يشهدها قطاع السلع والخدمات خلال العام الجاري.

وبحسب توزيع العلامات التي تمت في أكتوبر جاءت بمقدمة العلامات شركات التطوير العقاري، إلى جانب الصناعات الغذائية وعلامات قطاع الشركات التجارية ومراكز التسوق، وعلامات خاصة بشركات الاستثمار والمؤسسات العاملة في قطاعي التكنولوجيا والإلكترونيات وعلامات الابتكار.

كما ضمت العلامات القطاع المالي والبنوك وأنشطة التأمين وقطاعات سلعية، جاءت بمقدمتها السيارات والصيانة والملابس وقطاع الذهب ومستحضرات التجميل، إضافة إلى قطاع المطاعم، فيما شملت العلامات تسجيل علامات لقطاعات خدمية أخرى مثل السياحة والتعليم والفنادق والقطاع الإنشائي والصحة وعلامات الشركات العاملة بأنشطة التدوير.

وتنوعت العلامات التجارية بين عدد من الشركات الوطنية الكبرى، واختصت شركات المناطق الحرة بحصة من العلامات المسجلة في أكتوبر، كما ضمت العلامات كماً كبيراً من الشركات الأجنبية مع تنوع واضح في جنسيات تلك الشركات، ومنها شركات ذات خبرة طويلة في الأسواق التجارية بالإمارات، والتي تلبي الطلب الواسع على التجارة داخلياً أو خارجياً.

وتوضح البيانات أن الشهور المنقضية من العام الجاري سجلت نمواً واضحاً في حركة تسجيل العلامات التجارية مقارنة بحوالي 17 ألف علامة تجارية سجلت عن كامل العام الماضي، وعن حوالي 16200 علامة عن إجمالي 2022، بما يعكس الطلب المتزايد على السلع والخدمات وثقة المزودين والمنتجين في السوق من حيث كم الطلب مقابل الرغبة في تسجيل المزيد من علامات السلع والخدمات المقدمة في السوق المحلي.