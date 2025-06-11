استقرار الدولار واليوان بعد ختام محادثات تجارية بين أمريكا والصين

لم يشهد الدولار واليوان الصيني تغيرا يذكر في تداولات الأربعاء بعد أن اختتم فريقان من الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية في لندن، ملمحين إلى انحسار الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم

ودون تقديم كثير من التفاصيل، اتفق مسؤولو البلدين على إطار عمل يستند إلى هدنة تجارية تم التوصل إليها في جنيف الشهر الماضي من شأنها حل مسألة قيود التصدير الصينية على المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس وإزالة بعض قيود التصدير الأمريكية التي فرضت في الآونة الأخيرة.

وقال نائب وزير التجارة الصيني لي تشنغ قانغ إن الخطوة التالية ستكون رفع إطار العمل المتفق عليه إلى رئيسي الدولتين.

وقال جيمس كنيفيتون كبير متداولي العملات الأجنبية للشركات لدى كونفيرا "وفقا للمقاييس التقليدية، ستكون هذه لحظة جيدة ’لبيع الدولار’ فيما يتعلق بالمخاطر، وجيدة للتجارة العالمية".

وارتفع الدولار قليلا اليوم الأربعاء، مما دفع اليورو إلى الانخفاض 0.08 بالمئة إلى 1.1416 دولار، واستقر عند 145.05 ين.

ولم يتغير اليوان الصيني في المعاملات الداخلية إلا قليلا ليبلغ 7.1867 للدولار، بينما استقر في المعاملات الخارجية عند 7.1875. واقترب اليوان في كلا المعاملات من أدنى مستوياتها في أسبوعين.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 0.17 بالمئة، واستقر في أحدث التداولات عند 99.129.

وفي أوروبا، انخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3484 دولار.