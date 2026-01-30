«جلفود» منصة رئيسة للتواصل مع المستثمرين

أكد رمزي كحيل، المدير العام لـ«منطقة دبي للأغذية»، أن المشاركة في معرض «جلفود 2026» تمثل محطة استراتيجية للتعريف بالهوية الجديدة للمنطقة، وتعزيز حضورها ضمن منظومة تجارة الغذاء العالمية، مشيراً إلى أن المعرض يشكل منصة رئيسة للتواصل مع المستثمرين والشركات الغذائية من مختلف أنحاء العالم.

وقال، في تصريحات لـ«البيان»: تأتي مشاركتنا في «جلفود 2026» في توقيت مهم، لا سيما بعد إطلاق الهوية الجديدة لمنطقة دبي للأغذية، حيث نحرص من خلال المعرض على تعريف الأسواق المحلية والعالمية برؤيتنا المستقبلية ودورنا في دعم تجارة الغذاء.

وأوضح أن «منطقة دبي للأغذية» تمثل تطوراً نوعياً لسوق العوير المركزي للخضار والفواكه، لتتحول إلى سوق متكامل لتجارة الغذاء يشمل الخضار والفواكه واللحوم والألبان والحبوب والسلع الغذائية الأساسية، ضمن مشروع تقوده موانئ دبي العالمية لتعزيز موقع دبي على خريطة تجارة الغذاء العالمية.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف التوسع في مساحة السوق من نحو كيلومتر مربع واحد حالياً إلى قرابة 2.5 كيلومتر مربع في مراحله المقبلة، بما يعادل أكثر من ضعف المساحة الحالية، الأمر الذي يعزز القدرة الاستيعابية للتجار ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي.

وأضاف أن المشاركة في جلفود تتيح فرصة مباشرة للتواصل مع الشركات العالمية، واستقطاب شراكات جديدة تسهم في تطوير السوق، إلى جانب تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمساحات التجارية التي يجري تصميمها خصيصاً لتكون مناسبة من حيث التكلفة ومتطلبات التشغيل.

ولفت إلى أن منطقة دبي للأغذية، باعتبارها جزءاً من منظومة موانئ دبي العالمية، توفر للتجار فرصاً للاستفادة من الخدمات اللوجستية والتمويل التجاري والوصول إلى أكثر من 20 سوقاً عالمياً، بما يدعم توسع الشركات المحلية والإقليمية.